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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 24 ноября 2021
Куинз Парк Рейнджерс
24.11.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
81'
Л. Амос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
Замена
Д. Болл
️️️️
С. Йохансен
90'
+2
Замена
С. Филд
️️️️
Ч. Остин
83'
82'
Замена
А. Одубеко
️️️️
О. Тертон
ГОЛ! 1:0!
Л. Амос
Пас отдал
К. Уиллок
81'
Замена
Л. Амос
️️️️
А. Доззел
71'
71'
Замена
С. Томас
️️️️
Д. Корома
63'
Желтая карточка
Л. О'Брайен
63'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Уорд
Желтая карточка
А. Доззел
56'
Желтая карточка
И. Хаир
27'
10'
Желтая карточка
Д. Корома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
16
Роберт Дикки
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
88
Сени Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
21
Ли Николлс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Куинз Парк Рейнджерс
10
Люк Амос
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
3
Джош Руффельс
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
3-1-2-5
5
Барбе
2
Данн
3
Уоллас
10
Йохансен
16
Уиллок
10
Хаир
37
Адома
88
Дьенг
32
Остин
21
Доззел
16
Дикки
4-2-5
6
Колуилл
12
Лис
5
Пирсон
15
Тоффоло
10
Синани
27
О'Брайен
21
Николлс
20
Тертон
7
Хай
37
Корома
25
Уорд
21
Доззел
10
Амос
10
Амос
21
Доззел
32
Остин
26
Филд
26
Филд
32
Остин
10
Йохансен
4
Болл
4
Болл
10
Йохансен
37
Корома
7
Томас
7
Томас
37
Корома
25
Уорд
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
25
Уорд
20
Тертон
11
Одубеко
11
Одубеко
20
Тертон
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун
8
Джордж Томас
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
1
Райан Шофилд
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
8
Джордж Томас
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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