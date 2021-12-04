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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Хаддерсфилд Таун
Барнсли - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 04 декабря 2021
Барнсли
04.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
45+2'
К. Моррис
33'
Л. О'Брайен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
К. Моррис
90'
+2
Замена
Д. Уильямс
️️️️
К. Стайлс
86'
82'
Замена
Р. Ааронс
️️️️
С. Томас
Замена
Д. Бенсон
️️️️
Р. Палмер
75'
Желтая карточка
М. Хелик
71'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
А. Исека
62'
55'
Замена
А. Одубеко
️️️️
Ф. Кэмпбелл
ГОЛ! 1:1!
К. Моррис
Пас отдал
М. Хелик
45'
+2
33'
ГОЛ! 0:1!
Л. О'Брайен
Пас отдал
Д. Корома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
21
Ли Николлс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
4-1-2-3
40
Коллинс
5
Андерсен
6
Хелик
15
Китчинг
2
Бриттан
6
Гомес
4
Стайлс
17
Палмер
12
Вудроу
9
Моррис
9
Исека
3-1-1-5
6
Колуилл
12
Лис
15
Тоффоло
27
О'Брайен
7
Томас
25
Уорд
20
Тертон
7
Хай
22
Кэмпбелл
37
Корома
4
Стайлс
28
Уильямс
28
Уильямс
4
Стайлс
17
Палмер
19
Бенсон
19
Бенсон
17
Палмер
9
Исека
20
Адебойежо
20
Адебойежо
9
Исека
7
Томас
17
Ааронс
17
Ааронс
7
Томас
22
Кэмпбелл
11
Одубеко
11
Одубеко
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Барнсли
Хаддерсфилд Таун
1
Джек Уолтон
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
1
Райан Шофилд
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Барнсли - Хаддерсфилд Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
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2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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