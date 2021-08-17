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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Престон
Хаддерсфилд Таун - Престон: обзор матча 17 августа 2021
Хаддерсфилд Таун
17.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 0
Завершен
Престон
74'
С. ван ден Берг (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Престон
88'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Д. Ирл
82'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Ч. Эванс
Желтая карточка
Л. Николлс
80'
Замена
A. Vallejo
️️️️
Т. Лис
76'
75'
Замена
Э. Риис
️️️️
Б. Поттс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. ван ден Берг
74'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Л. О'Брайен
70'
Желтая карточка
М. Сарр
68'
64'
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
56'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Уорд
46'
41'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
21
Ли Николлс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
7
Сорба Томас
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Престон
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Бен Джексон
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
3-2-5
6
Колуилл
5
Пирсон
23
Сарр
27
О'Брайен
6
Хогг
7
Томас
20
Тертон
7
Хай
37
Корома
25
Уорд
3-3-5
16
Хьюз
6
Линдсэй
14
Стори
8
Брауне
14
Джонсон
44
Поттс
8
Уайтмэн
17
Эванс
4
ван ден Берг
32
Ирл
1
Иверсен
12
Лис
12
Лис
27
О'Брайен
14
Холмс
14
Холмс
27
О'Брайен
Лис
50
50
Лис
25
Уорд
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
25
Уорд
17
Эванс
7
Синклейр
7
Синклейр
17
Эванс
32
Ирл
24
Магуайр
24
Магуайр
32
Ирл
44
Поттс
17
Риис
17
Риис
44
Поттс
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Престон
1
Райан Шофилд
ВР
10
Данель Синани
ЦП
7
Бен Джексон
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
1
Деклан Радд
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
10
Данель Синани
ЦП
7
Бен Джексон
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Престон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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