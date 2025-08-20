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Секу Койта - новости
Генчлербирлиги
28 ноября 1999 (26)
#20 | Нападающий
170 см
Мали
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Трансферы
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
13 августа
1
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
4 августа
Турецкий клуб в рассрочку расплатится с ЦСКА за трансфер легионера
4 июня
Мостовой оценил уход Койта из ЦСКА
2025.08.20 20:37
2
ЦСКА избавился от форварда-легионера
2025.08.20 13:05
6
Койта уходит из ЦСКА: «Сделка заключена»
2025.08.18 20:08
2
«Сделка близка к завершению»: в ЦСКА анонсировали уход легионера
2025.08.18 15:15
1
Агент Койта высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
2025.08.08 08:46
Турецкий клуб договорился о переходе игрока из ЦСКА
2025.08.07 09:27
4
ЦСКА ведет переговоры об аренде легионера, на которого не рассчитывает Челестини
2025.08.06 23:59
3
Фото
Игроки ЦСКА познакомились с Челестини
2025.06.22 20:37
4
Койта: «Не хотим, чтобы лучший вратарь мира Акинфеев уходил на пенсию»
2025.06.02 11:47
Агент Койта высказался о будущем игрока в ЦСКА
2025.04.21 09:45
Койта из ЦСКА заинтересовались в Англии
2025.03.14 13:25
11
Койта назвал коня в честь ЦСКА
2025.02.12 12:24
2
Агент Койта высказался о будущем игрока в ЦСКА
2025.02.09 13:09
2
Газзаев выделил 2 летних трансферных просчета ЦСКА
2024.12.14 18:19
7
ЦСКА осенью забыл игрока в отеле и уехал на матч без него
2024.12.14 14:43
8
Агент Койта высказался о будущем игрока: «В ЦСКА сказали, что он нужен команде»
2024.12.11 08:57
4
ЦСКА готов расстаться с двумя игроками при снятии трансферного бана
2024.12.10 12:59
Койта рассказал о ходе адаптации в ЦСКА
2024.11.25 10:35
2
Григорян – об игре Пьянича: «Он уже на пенсии, нигде не успевает, ни в атаке, ни в обороне»
2024.11.10 15:44
6
Видео
Мостовой – о голе ЦСКА с участием Пьянича: «Я против «Ювентуса» так же разыграл угловой»
2024.10.24 11:43
4
Круговой высказался об отсутствии голов у Койта и Гуарирапы
2024.10.01 10:10
Николич высказался об адаптации Койта
2024.08.24 19:10
1
Новичок ЦСКА пообещал назвать жеребенка в честь клуба
2024.08.16 16:24
8
Новичок ЦСКА рассказал, на какой позиции будет выступать в московском клубе
2024.07.15 04:22
3
Корнеев прокомментировал переход Койта в ЦСКА
2024.07.10 05:22
1
Бабаев оценил трансфер Койта в ЦСКА
2024.07.09 01:03
2
Койта прокомментировал свой переход в ЦСКА
2024.07.09 00:39
2
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