ЦСКА ведет переговоры об аренде легионера, на которого не рассчитывает Челестини

ЦСКА готов расстаться с нападающим Секу Койта.

На 25-летнего малийца не рассчитывает главный тренер Фабио Челестини.

Игрок может уйти в аренду в «Генчлербирлиги» с правом выкупа.

Турецкий клуб предложил 150 тысяч евро за аренду с обязательством выкупа за 1,2 миллиона евро.

ЦСКА требует 500 тысяч евро за аренду и опцию выкупа за 1,5-2 миллиона.