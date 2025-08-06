ЦСКА ведет переговоры об аренде легионера, на которого не рассчитывает Челестини

ЦСКА готов расстаться с нападающим Секу Койта.
На 25-летнего малийца не рассчитывает главный тренер Фабио Челестини.
Игрок может уйти в аренду в «Генчлербирлиги» с правом выкупа.
Турецкий клуб предложил 150 тысяч евро за аренду с обязательством выкупа за 1,2 миллиона евро.
ЦСКА требует 500 тысяч евро за аренду и опцию выкупа за 1,5-2 миллиона.
- Прошлым летом армейцы подписали Койта на правах свободного агента.
- Он забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 40 матчах.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова