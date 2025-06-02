Койта: «Не хотим, чтобы лучший вратарь мира Акинфеев уходил на пенсию»

Нападающий ЦСКА Секу Койта призвал вратаря Игоря Акинфеева не заканчивать карьеру.

Накануне Акинфеев принес ЦСКА победу в послематчевой серии пенальти против «Ростова».

ЦСКА в 9-й раз взял Кубок России.

Сам Акинфеев с 22 трофеями стал самым титулованным игроком в истории России.

«Акинфеев – лучший вратарь в мире после этого матча. Он пример для нас. Игорь Акинфеев помог нашей команде сегодня выиграть. Мы гордимся им и всегда желаем ему всего хорошего.

Мы не хотим, чтобы он уходил на пенсию. Нам хочется, чтобы он оставался в ЦСКА на долгие годы. Он был одним из лучших сегодня, и мы довольны, мы взяли кубок, это было главное для меня», – сказал Койта.