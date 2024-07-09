Бабаев оценил трансфер Койта в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о подписании нападающего Секу Койта.

«Мы очень рады, что удалось подписать контракт с таким сильным футболистом, коим безусловно является Секу Койта.

Секу достаточно молодой игрок, при этом к своим 24 годам он забил более 50 голов на профессиональном уровне и провел пять сезонов в «Ред Булл Зальцбург».

Клуб воодушевлен, видя мотивацию футболиста, его открытость и заинтересованность в наших идеях.

Со своей стороны клуб сделает все необходимое для скорейшей адаптации футболиста. Однако мы надеемся, учитывая семилетний опыт игры Секу в Европе и то, как важно для него, насколько здорово ранее в ЦСКА играли знаковые африканские футболисты, что времени на адаптацию Секу и вовсе не понадобится.

Мы также очень рады, что вчера Секу побывал на нашем матче с «Партизаном» и увидел полный стадион болельщиков, как гнали команду вперед наши фанаты. Конечно, это был лучший день для знакомства с традициями нашего клуба», – заявил Бабаев.