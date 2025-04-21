Агент Койта высказался о будущем игрока в ЦСКА

Мамаду Койта, агент нападающего ЦСКА Секу Койта, заявил, что футболист связывает свое будущее с московским клубом.
«Секу счастлив в ЦСКА. Он хорошо выполняет установки тренера, полностью доволен и связывает своe будущее именно с этой командой», – сказал Мамаду Койта.
- 25-летний Секу Койта провел в этом сезоне 27 матчей за ЦСКА, забил 4 гола, отдал 1 передачу.
- Малиец забил по голу в двух последних играх москвичей в РПЛ.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Койта в 3 миллиона евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»