Агент Койта высказался о будущем игрока в ЦСКА

Мамаду Койта, агент нападающего ЦСКА Секу Койта, заявил, что футболист связывает свое будущее с московским клубом.

«Секу счастлив в ЦСКА. Он хорошо выполняет установки тренера, полностью доволен и связывает своe будущее именно с этой командой», – сказал Мамаду Койта.