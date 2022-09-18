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    Секу Койта - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Секу
    Фамилия Койта
    Команда Зальцбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 ноября 1999 (23 года)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 79' - 90' Рапид 2:4 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 20 тур
    26.02.2023 75' - 90' Зальцбург 2:0 Рид Австрия. Бундеслига, 19 тур
    88'
    23.02.2023 83' - 90' Рома 2:0 Зальцбург Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 47' Тироль 1:3 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 18 тур
    16.02.2023 83' - 90' Зальцбург 1:0 Рома Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    86'
    11.02.2023 74' - 90' Зальцбург 4:0 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
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