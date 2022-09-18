Секу Койта - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Секу
|Фамилия
|Койта
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Секу
|Фамилия
|Койта
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|79' - 90'
|Рапид
|2:4
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|26.02.2023
|75' - 90'
|Зальцбург
|2:0
|Рид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|88'
|23.02.2023
|83' - 90'
|Рома
|2:0
|Зальцбург
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 47'
|Тироль
|1:3
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|16.02.2023
|83' - 90'
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|86'
|11.02.2023
|74' - 90'
|Зальцбург
|4:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|10
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|79' -90'
|Рапид (Вена)
|2:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|26.02.2023
|75' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Рид (Рид)
|88'
|19.02.2023
|1' -47'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|11.02.2023
|74' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|05.11.2022
|67' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|08.10.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|59'
|01.10.2022
|62' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|18.09.2022
|67' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Рапид (Вена)
|30.07.2022
|76' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|22.07.2022
|69' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)