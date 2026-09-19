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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Генчлербирлиги
Секу Койта
Статистика
€ 2,50 млн
Секу Койта - статистика
Генчлербирлиги
28 ноября 1999 (26)
#20 | Нападающий
170 см
Мали
Статистика
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
19.09.2026
Генчлербирлиги
46' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
13.09.2026
Касымпаша
77' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Трабзонспор
5 : 0
06.09.2026
Генчлербирлиги
1' - 46'
Турция. Суперлига, 3 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
28.08.2026
Эрзурумспор
1' - 79'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Зимний кубок РПЛ 2025
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
Турция. Суперлига 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Суперкубок России 2024
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Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генчлербирлиги
6
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
19.09.2026
Генчлербирлиги
46' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
13.09.2026
Касымпаша
77' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Трабзонспор
5 : 0
06.09.2026
Генчлербирлиги
1' - 46'
Турция. Суперлига, 3 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
28.08.2026
Эрзурумспор
1' - 79'
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
0 : 1
23.08.2026
Генчлербирлиги
1' - 85'
51'
Турция. Суперлига, 1 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
15.08.2026
Фенербахче
1' - 86'
37'
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