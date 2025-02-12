Койта назвал коня в честь ЦСКА

Нападающий ЦСКА Секу Койта назвал жеребенка в честь клуба.
– Вы говорили, что разводите коней, одна из лошадей ожидала жеребeнка. Вы назвали его в честь ЦСКА, как и говорили?
– Конечно, я так и сделал, как и обещал. Это была интересная история. Жеребeнок появился на свет именно в новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января.
Мы все были очень рады, получился такой двойной праздник. Родился конь, мы его так и называем ЦСКА.
- 25-летний малиец провел в этом сезоне 20 матчей за красно-синих, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года.
- У ЦСКА сейчас выходные перед сбором в Турции.