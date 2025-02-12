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Койта назвал коня в честь ЦСКА

Нападающий ЦСКА Секу Койта назвал жеребенка в честь клуба.

– Вы говорили, что разводите коней, одна из лошадей ожидала жеребeнка. Вы назвали его в честь ЦСКА, как и говорили?

– Конечно, я так и сделал, как и обещал. Это была интересная история. Жеребeнок появился на свет именно в новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января.

Мы все были очень рады, получился такой двойной праздник. Родился конь, мы его так и называем ЦСКА.

  • 25-летний малиец провел в этом сезоне 20 матчей за красно-синих, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года.
  • У ЦСКА сейчас выходные перед сбором в Турции.

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Источник: ТАСС

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Комментарии (2)
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Mirak92
1739353184
Эм, в прошлом году же называл))) Или копипастить больше нечего)? Мостовой молчит?
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