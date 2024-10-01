Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Круговой высказался об отсутствии голов у Койта и Гуарирапы

    Круговой высказался об отсутствии голов у Койта и Гуарирапы

    Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал игру нападающих команды Сауля Гуарирапы и Секу Койта.

    «Гуарирапа – хороший нападающий. Он делает большой объeм работы на поле. Думаю, сейчас для него забитые голы идут на втором месте. Главное, что он помогает команде. Мы выигрываем, значит, он всe делает правильно. Моменты у него есть. Пока ему не везeт, значит, в следующий раз забьeт.

    С чем связано отсутствие голов у Койта? Мне трудно ответить на этот вопрос. Вот Дивеев несколько матчей подряд забивал, но сейчас перестал, вы же не спрашиваете, что с ним не так [смеeтся]. Думаю, у Секу и Сауля в ЦСКА всe сложится нормально, и они будут забивать», – сказал Круговой.

    • 24-летний Секу Койта провел за ЦСКА 13 матчей и не отметился результативными действиями.
    • 21-летний Сауль Гуарирапа сыграл за армейцев в 4 встречах. На его счету нет голов и результативных передач.

    Новости по теме
    Личка определил трех российских футболистов, способных заиграть в Европе
    Башич: «Пьянич будет сильнее всех зенитовских бразильцев» 14
    Селюк – о Пьяниче: «Он – большая помощь Николичу, который, я вижу, плывет»
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2024 10:10
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1727769076
    Клокочущая пустота.Пока.Один с некоторой надеждой,а второй-без.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+