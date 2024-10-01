Круговой высказался об отсутствии голов у Койта и Гуарирапы

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал игру нападающих команды Сауля Гуарирапы и Секу Койта.

«Гуарирапа – хороший нападающий. Он делает большой объeм работы на поле. Думаю, сейчас для него забитые голы идут на втором месте. Главное, что он помогает команде. Мы выигрываем, значит, он всe делает правильно. Моменты у него есть. Пока ему не везeт, значит, в следующий раз забьeт.

С чем связано отсутствие голов у Койта? Мне трудно ответить на этот вопрос. Вот Дивеев несколько матчей подряд забивал, но сейчас перестал, вы же не спрашиваете, что с ним не так [смеeтся]. Думаю, у Секу и Сауля в ЦСКА всe сложится нормально, и они будут забивать», – сказал Круговой.