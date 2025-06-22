Игроки ЦСКА познакомились с Челестини

Сегодня игроки ЦСКА вышли из отпуска и познакомились с новым главным тренером команды Фабио Челестини. Футболисты прошли медосмотр и тестирование функционального состояния.
Летний сбор команда проводит на базе в Новогорске. Данил Круговой, Секу Койта, Иван Обляков и Аббос Файзуллаев присоединятся к команде позднее по согласованию с тренерским штабом.
Вместе с основой сбор начали некоторые игроки клубной академии: Артeм Пономарчук, Никита Савин, Леонид Салихов, Ярослав Свансон, Артeм Сериков, Имран Фиров, Герман Уткин.
Также в составе медштаба произошло изменение: вместо Филиппа Чубаровского к команде присоединился врач Хаджимурад Хизроев, ранее возглавлявший медицинский штаб «Балтики».
- В период подготовки к сезону ЦСКА выступит в Media x Pro Cup-2025 и BetBoom Братском кубке, где сыграет против «Амкала», «Партизана» и ОФК 27 июня, 1 и 5 июля соответственно.
- В 1-м туре РПЛ, который запланирован на 18-21 июля, ЦСКА должен сыграть с «Торпедо».
- 12 июля красно-синие встретятся в Казани с «Краснодаром» в матче на OLIMPBET Суперкубок России.
Источник: официальный сайт ЦСКА