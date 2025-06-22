Игроки ЦСКА познакомились с Челестини

Сегодня игроки ЦСКА вышли из отпуска и познакомились с новым главным тренером команды Фабио Челестини. Футболисты прошли медосмотр и тестирование функционального состояния.

Летний сбор команда проводит на базе в Новогорске. Данил Круговой, Секу Койта, Иван Обляков и Аббос Файзуллаев присоединятся к команде позднее по согласованию с тренерским штабом.

Вместе с основой сбор начали некоторые игроки клубной академии: Артeм Пономарчук, Никита Савин, Леонид Салихов, Ярослав Свансон, Артeм Сериков, Имран Фиров, Герман Уткин.

Также в составе медштаба произошло изменение: вместо Филиппа Чубаровского к команде присоединился врач Хаджимурад Хизроев, ранее возглавлявший медицинский штаб «Балтики».