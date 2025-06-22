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Игроки ЦСКА познакомились с Челестини

Вчера, 20:37
6

Сегодня игроки ЦСКА вышли из отпуска и познакомились с новым главным тренером команды Фабио Челестини. Футболисты прошли медосмотр и тестирование функционального состояния.

Летний сбор команда проводит на базе в Новогорске. Данил Круговой, Секу Койта, Иван Обляков и Аббос Файзуллаев присоединятся к команде позднее по согласованию с тренерским штабом.

Вместе с основой сбор начали некоторые игроки клубной академии: Артeм Пономарчук, Никита Савин, Леонид Салихов, Ярослав Свансон, Артeм Сериков, Имран Фиров, Герман Уткин.

Также в составе медштаба произошло изменение: вместо Филиппа Чубаровского к команде присоединился врач Хаджимурад Хизроев, ранее возглавлявший медицинский штаб «Балтики».

  • В период подготовки к сезону ЦСКА выступит в Media x Pro Cup-2025 и BetBoom Братском кубке, где сыграет против «Амкала», «Партизана» и ОФК 27 июня, 1 и 5 июля соответственно.
  • В 1-м туре РПЛ, который запланирован на 18-21 июля, ЦСКА должен сыграть с «Торпедо».
  • 12 июля красно-синие встретятся в Казани с «Краснодаром» в матче на OLIMPBET Суперкубок России.

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Круговой Данил Обляков Иван Койта Секу Файзуллаев Аббосбек Уткин Герман Свансон Ярослав Савин Никита Пономарчук Артем Сериков Артем Челестини Фабио
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Комментарии (6)
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1750616571
"Кто вы все такие,кто вас понабрал?",-демонстрирует этот взгляд и жест чипполини.
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В "Спартаке" играют прост
1750618065
Дно, добрый день. Дно, здравствуйте. Дно, очень приятно, дно... Одно дно... подумал Хипэстыни, и образовался клуб донных игроков и днищеннского трэнэра
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шахта Заполярная
1750620120
Фамилия схожа с фильмом ужасов. Челюсти. Как будет, посмотрим.
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