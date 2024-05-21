Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Lamine Gassama - статистика

Завершил карьеру
#27 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стад Лозанна Уши
19
0
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
1' - 78'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Базель
2 : 0
14.05.2024
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Стад Лозанна Уши
3 : 1
11.05.2024
Ивердон
1' - 90'
87'
73'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Грассхоппер
3 : 2
04.05.2024
Стад Лозанна Уши
1' - 90'
62'
29'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ивердон
3 : 0
20.04.2024
Стад Лозанна Уши
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 1
14.04.2024
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 2
06.04.2024
Базель
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 3
30.03.2024
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Цюрих
2 : 2
17.03.2024
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Стад Лозанна Уши
2 : 1
10.03.2024
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
02.03.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 3
16.12.2023
Янг Бойз
1' - 78'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
26.11.2023
Стад Лозанна Уши
1' - 76'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Стад Лозанна Уши
2 : 3
05.11.2023
Санкт-Галлен
1' - 58'
12'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Стад Лозанна Уши
2 : 2
21.10.2023
Лозанна-Спорт
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
4 : 0
07.10.2023
Стад Лозанна Уши
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
0 : 1
01.10.2023
Стад Лозанна Уши
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
28.09.2023
Ивердон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
2 : 1
23.09.2023
Стад Лозанна Уши
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Стад Лозанна Уши
2 : 1
02.09.2023
Грассхоппер
1' - 83'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 3
12.08.2023
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
05.08.2023
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Люцерн
2 : 1
30.07.2023
Стад Лозанна Уши
1' - 66'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
1
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
6
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
9
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+