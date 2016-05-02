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Артур Бока
Статистика
Артур Бока - статистика
Завершил карьеру
2 апреля 1983 (43), Абиджан
#15 | Защитник
166 см | 65 кг
Кот-д'Ивуар
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Швейцария. Суперлига 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Германия. Бундеслига 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2013
Германия. Бундеслига 2012/2013
Германия. Кубок 2012/2013
Кубок Африканских Наций 2012
Лига Европы 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Кубок 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Германия. Бундеслига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
13
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 36 тур
Малага
3 : 1
02.05.2016
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3 : 3
06.03.2016
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
28.02.2016
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Малага
1 : 1
21.02.2016
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1 : 0
13.02.2016
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Малага
3 : 0
05.02.2016
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
1 : 2
30.01.2016
Малага
85' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
2 : 1
16.01.2016
Малага
1' - 90'
90'
90'
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
10.01.2016
Малага
1' - 90'
57'
Испания. Примера, 18 тур
Малага
2 : 0
03.01.2016
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Леванте
0 : 1
30.12.2015
Малага
59' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
1 : 2
13.12.2015
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Малага
2 : 2
28.11.2015
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
2 : 0
21.11.2015
Малага
1' - 45'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
0 : 1
08.11.2015
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Спортинг
1 : 0
01.11.2015
Малага
1' - 76'
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 0
24.10.2015
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Малага
0 : 1
23.09.2015
Вильярреал
1' - 89'
61'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 0
18.09.2015
Малага
1' - 82'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
0 : 0
13.09.2015
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Барселона
1 : 0
29.08.2015
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Малага
0 : 0
21.08.2015
Севилья
1' - 90'
64'
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