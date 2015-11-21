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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Малага
Эспаньол - Малага: обзор матча 21 ноября 2015
Эспаньол
21.11.2015, суббота, 22:30
Испания. Примера, 12 тур
2 : 0
Завершен
Малага
6'
Э. Перес
20'
Э. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Малага
Желтая карточка
В. Санчес
90'
Замена
Ж. Морено
️️️️
М. Асенсио
86'
Желтая карточка
М. Асенсио
79'
78'
Замена
А. Тигадуини
️️️️
Н. Амрабат
Замена
Бурги
️️️️
В. Альварес
72'
66'
Замена
Р. Орта
️️️️
Дуда
45'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
А. Бока
Замена
Р. Дуарте
️️️️
Х. Рафаэль Фуэнтес
45'
Желтая карточка
П. Диоп
40'
36'
Желтая карточка
Дуда
ГОЛ! 2:0!
Э. Перес
20'
15'
Желтая карточка
Н. Амрабат
ГОЛ! 1:0!
Э. Перес
Пас отдал
М. Асенсио
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Эспаньол
22
Франческо Барди
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
18
Бурги
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Абрахам
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
36
Ресио
ЦП
24
Аднан Тигадуини
ЦП
4-1-2-1-2
13
Лопес
27
Альварес
3
Роко
27
Гонсалес
29
Фуэнтес
18
Диоп
21
Лопес
4
Санчес
10
Асенсио
30
Перес
10
Кайседо
4-2-2-2
13
Камени
3
Велигтон
16
Росалес
2
Ангелери
15
Бока
12
Тиссоне
27
Хуанкар
8
Форнальс
17
Дуда
19
Шарлес
39
Амрабат
29
Фуэнтес
5
Дуарте
5
Дуарте
29
Фуэнтес
27
Альварес
18
Бурги
18
Бурги
27
Альварес
10
Асенсио
7
Морено
7
Морено
10
Асенсио
17
Дуда
21
Орта
21
Орта
17
Дуда
15
Бока
10
Онтиверос
10
Онтиверос
15
Бока
39
Амрабат
24
Тигадуини
24
Тигадуини
39
Амрабат
Остались в запасе
Эспаньол
Малага
22
Франческо Барди
ВР
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Абрахам
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Абрахам
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Эспаньол - Малага
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Стейдж Фронт
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