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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Вильярреал
Малага - Вильярреал: обзор матча 23 сентября 2015
Малага
23.09.2015, среда, 23:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
71'
Ф. Тиссоне (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Вильярреал
Замена
Хуанкар
️️️️
А. Бока
89'
79'
Желтая карточка
Д. Суарес
Замена
А. Тигадуини
️️️️
Р. Орта
76'
71'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Тиссоне
68'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Джонатан
67'
Желтая карточка
Э. Байи
62'
Замена
Бруно
️️️️
Т. Пина
Желтая карточка
А. Бока
61'
Замена
Д. Чоп
️️️️
Хуанпи
55'
Желтая карточка
Ресио
39'
17'
Желтая карточка
Джонатан
10'
Замена
М. Науэль
️️️️
Адриан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
10
Хуанпи
АП
19
Шарлес
ЦФ
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Саму
ЦП
4
Денис Суарес
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
24
Аднан Тигадуини
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
4-2-3-1
13
Камени
15
Бока
3
Велигтон
2
Ангелери
16
Росалес
36
Ресио
12
Тиссоне
17
Дуда
10
Хуанпи
21
Орта
19
Шарлес
4-3-1-2
23
Ареоля
2
Гаспар
3
Байи
2
Рукавина
5
Йокич
17
Пина
6
Джонатан
14
Саму
4
Суарес
20
Адриан
12
Баптистао
21
Орта
24
Тигадуини
24
Тигадуини
21
Орта
15
Бока
27
Хуанкар
27
Хуанкар
15
Бока
10
Хуанпи
9
Чоп
9
Чоп
10
Хуанпи
17
Пина
21
Бруно
21
Бруно
17
Пина
6
Джонатан
14
Тригерос
14
Тригерос
6
Джонатан
20
Адриан
77
Науэль
77
Науэль
20
Адриан
Остались в запасе
Малага
Вильярреал
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Малага - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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