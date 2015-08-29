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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Малага
Барселона - Малага: обзор матча 29 августа 2015
Барселона
29.08.2015, суббота, 21:30
Испания. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Малага
72'
Т. Вермален
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Малага
90'
+1
Желтая карточка
М. Торрес
Замена
Ж. Матье
️️️️
Т. Вермален
89'
88'
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
Замена
С. Рамирес
️️️️
Неймар
85'
73'
Замена
Хуанпи
️️️️
Р. Орта
ГОЛ! 1:0!
Т. Вермален
72'
Замена
Рафинья
️️️️
И. Ракитич
63'
53'
Замена
Шарлес
️️️️
Н. Амрабат
42'
Желтая карточка
Ресио
24'
Замена
Р. Альбентоса
️️️️
Велигтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
36
Ресио
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Хуанпи
АП
19
Шарлес
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Браво
18
Альба
14
Маскерано
4
Вермален
5
Бускетс
6
Роберто
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-3-1-2
13
Камени
2
Ангелери
23
Торрес
3
Велигтон
16
Росалес
36
Ресио
12
Тиссоне
27
Хуанкар
21
Орта
39
Амрабат
9
Чоп
4
Вермален
22
Матье
22
Матье
4
Вермален
11
Ракитич
12
Рафинья
12
Рафинья
11
Ракитич
10
Неймар
19
Рамирес
19
Рамирес
10
Неймар
3
Велигтон
6
Альбентоса
6
Альбентоса
3
Велигтон
21
Орта
10
Хуанпи
10
Хуанпи
21
Орта
39
Амрабат
19
Шарлес
19
Шарлес
39
Амрабат
Остались в запасе
Барселона
Малага
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Барселона - Малага
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 3
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