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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Малага
Реал Сосьедад - Малага: обзор матча 28 февраля 2016
Реал Сосьедад
28.02.2016, воскресенье, 00:05
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Малага
81'
И. Агиррече
56'
Д. Чоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Малага
90'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Шарлес
85'
Замена
Дуда
️️️️
Д. Чоп
ГОЛ! 1:1!
И. Агиррече
Пас отдал
Х. Прието
81'
80'
Желтая карточка
Велигтон
Желтая карточка
Х. Рульи
79'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
М. Гонсалес
74'
Замена
И. Агиррече
️️️️
Брума
74'
Желтая карточка
Д. Рейес
74'
71'
Замена
Е. Филипенко
️️️️
Р. Орта
70'
Желтая карточка
Р. Орта
64'
Желтая карточка
Шарлес
Желтая карточка
Ю. Бершиче
61'
58'
Желтая карточка
Ф. Рикка
56'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чоп
Пас отдал
Р. Росалес
Желтая карточка
И. Мартинес
20'
15'
Желтая карточка
Ресио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
77
Брума
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
36
Ресио
ЦП
10
Хуанпи
АП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
36
Энеко Гонсалес
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
3-2-2-2-1
28
Рульи
13
Рейес
26
Мартинес
3
Гонсалес
17
Бершиче
2
Сальдуа
10
Прието
14
Пардо
21
Оярсабаль
77
Брума
10
Вела
4-1-3-2
13
Камени
3
Велигтон
16
Росалес
16
Рикка
6
Альбентоса
36
Ресио
10
Хуанпи
8
Форнальс
21
Орта
19
Шарлес
9
Чоп
3
Гонсалес
23
Гранеро
23
Гранеро
3
Гонсалес
77
Брума
9
Агиррече
9
Агиррече
77
Брума
21
Орта
24
Филипенко
24
Филипенко
21
Орта
9
Чоп
17
Дуда
17
Дуда
9
Чоп
19
Шарлес
24
Санта Крус
24
Санта Крус
19
Шарлес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Малага
31
Андер Бардахи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
36
Энеко Гонсалес
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Остались в запасе
31
Андер Бардахи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
36
Энеко Гонсалес
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Реал Сосьедад - Малага
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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