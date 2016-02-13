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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Малага
Вильярреал - Малага: обзор матча 13 февраля 2016
Вильярреал
13.02.2016, суббота, 20:15
Испания. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Малага
18'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Малага
Желтая карточка
С. Бакамбу
90'
Замена
Т. Пина
️️️️
Л. Баптистао
88'
84'
Замена
И. Уче
️️️️
Хуанпи
Желтая карточка
М. Тригерос
77'
75'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Д. Чоп
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Р. Сольдадо
75'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Д. Суарес
65'
63'
Замена
Дуда
️️️️
Ф. Тиссоне
34'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Л. Баптистао
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Хуанпи
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
4-3-1-2
23
Ареоля
24
Коста
37
Мусаккио
4
Руис
2
Гаспар
21
Бруно
14
Тригерос
6
Джонатан
4
Суарес
12
Баптистао
9
Сольдадо
4-2-2-2
13
Камени
6
Альбентоса
16
Росалес
3
Велигтон
23
Торрес
12
Тиссоне
4
Камачо
8
Форнальс
10
Хуанпи
19
Шарлес
9
Чоп
12
Баптистао
17
Пина
17
Пина
12
Баптистао
4
Суарес
70
Кастильехо
70
Кастильехо
4
Суарес
9
Сольдадо
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Сольдадо
12
Тиссоне
17
Дуда
17
Дуда
12
Тиссоне
9
Чоп
24
Санта Крус
24
Санта Крус
9
Чоп
10
Хуанпи
14
Уче
14
Уче
10
Хуанпи
Остались в запасе
Вильярреал
Малага
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Вильярреал - Малага
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
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