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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Гранада
Малага - Гранада: обзор матча 28 ноября 2015
Малага
28.11.2015, суббота, 22:30
Испания. Примера, 13 тур
2 : 2
Завершен
Гранада
45'
Шарлес
57'
П. Форнальс
83'
Ю. Эль-Араби
86'
Р. Рочина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Гранада
90'
Желтая карточка
Р. Рочина
90'
Желтая карточка
Д. Фулкье
86'
ГОЛ! 2:2!
Р. Рочина
Пас отдал
К. Бираги
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Шарлес
85'
83'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Д. Фулкье
75'
Желтая карточка
Х. Маркес
Замена
Хуанпи
️️️️
Н. Амрабат
74'
69'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Р. Ибаньес
67'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
М. Лопеш
65'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
Желтая карточка
М. Торрес
65'
ГОЛ! 2:0!
П. Форнальс
57'
56'
Желтая карточка
М. Лопеш
Замена
П. Форнальс
️️️️
Дуда
55'
54'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Х. Агбо Уче
Вторая желтая
Ф. Тиссоне
53'
Желтая карточка
Р. Росалес
51'
ГОЛ! 1:0!
Шарлес
Пас отдал
М. Торрес
45'
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
37'
27'
Желтая карточка
Д. Ломбан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
36
Ресио
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
10
Хуанпи
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Гранада
25
Иван Келава
ВР
21
Дория
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
4-3-1-2
13
Камени
3
Велигтон
16
Росалес
23
Торрес
2
Ангелери
27
Хуанкар
36
Ресио
12
Тиссоне
17
Дуда
19
Шарлес
39
Амрабат
3-1-4-1-1
1
Андрес
3
Бабен
18
Ломбан
3
Бираги
13
Лопеш
4
Рико
10
Хави Маркес
20
Ибаньес
4
Уче
7
Пеньяранда
90
Саксесс
17
Дуда
8
Форнальс
8
Форнальс
17
Дуда
39
Амрабат
10
Хуанпи
10
Хуанпи
39
Амрабат
19
Шарлес
24
Санта Крус
24
Санта Крус
19
Шарлес
13
Лопеш
20
Фулкье
20
Фулкье
13
Лопеш
4
Уче
16
Рочина
16
Рочина
4
Уче
20
Ибаньес
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
20
Ибаньес
Остались в запасе
Малага
Гранада
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
25
Иван Келава
ВР
21
Дория
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
21
Дория
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Статистика матча Малага - Гранада
3
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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