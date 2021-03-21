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Сильвен Марво
Статистика
Сильвен Марво - статистика
Завершил карьеру
15 апреля 1986 (40)
#12 | Полузащитник
172 см | 67 кг
Франция | Мартиника
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Суперкубок Франции 2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
1 : 1
21.03.2021
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
1 : 1
14.03.2021
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1 : 1
03.03.2021
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
2 : 1
28.02.2021
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ним
1 : 0
24.02.2021
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3 : 2
27.01.2021
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2 : 1
09.01.2021
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2 : 5
06.01.2021
Монако
84' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
2 : 2
23.12.2020
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0 : 3
20.12.2020
Ренн
80' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
2 : 0
16.12.2020
Лорьян
78' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
3 : 0
13.12.2020
Ним
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Анжер
2 : 0
06.12.2020
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Лорьян
0 : 1
29.11.2020
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
4 : 0
22.11.2020
Лорьян
1' - 59'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лорьян
0 : 2
08.11.2020
Нант
65' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
3 : 1
04.10.2020
Лорьян
81' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лорьян
1 : 1
27.09.2020
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
3 : 2
20.09.2020
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Лорьян
2 : 3
13.09.2020
Ланс
1' - 64'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
2 : 0
30.08.2020
Лорьян
86' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Лорьян
3 : 1
23.08.2020
Страсбур
84' - 90'
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