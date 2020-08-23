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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Страсбур
Лорьян - Страсбур: обзор матча 23 августа 2020
Лорьян
23.08.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 1
Завершен
Страсбур
51'
Й. Висса
60'
А. Грбич (П)
87'
П. Амель
30'
М. Шахири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Страсбур
ГОЛ! 3:1!
П. Амель
87'
Замена
С. Марво
️️️️
К. Буагар
84'
Замена
П. Амель
️️️️
А. Грбич
84'
83'
Замена
И. Саади
️️️️
А. Томассон
82'
Желтая карточка
Л. Кароль
Желтая карточка
Ж. Лапорт
79'
76'
Замена
К. Зохи
️️️️
И. Сиссоко
76'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
М. Шахири
Желтая карточка
Ф. Ваджа
72'
Замена
Ф. Ваджа
️️️️
Ф. Лемуан
71'
Желтая карточка
К. Буагар
69'
64'
Замена
М. Уорис
️️️️
С. Прсич
64'
Замена
А. Джику
️️️️
К. Лала
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Грбич
60'
ГОЛ! 1:1!
Й. Висса
Пас отдал
К. Буагар
51'
37'
Желтая карточка
М. Симакан
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Шахири
Пас отдал
Л. Ажорк
Замена
Л. Абержель
️️️️
С. Диарра
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
20
Матье Санер
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
4-2-3-1
1
Нарди
25
Ле Гофф
15
Лапорт
21
Морель
17
Мендес
28
Ле Фе
18
Лемуан
9
Висса
17
Буагар
25
Диарра
9
Грбич
3-3-1-2-1
1
Кавашима
3
Симакан
5
Коне
23
Митрович
70
Лала
28
Сиссоко
23
Кароль
14
Прсич
28
Томассон
11
Шахири
19
Ажорк
18
Лемуан
15
Ваджа
15
Ваджа
18
Лемуан
25
Диарра
19
Абержель
19
Абержель
25
Диарра
17
Буагар
12
Марво
12
Марво
17
Буагар
9
Грбич
29
Амель
29
Амель
9
Грбич
11
Шахири
27
Беллегард
27
Беллегард
11
Шахири
70
Лала
4
Джику
4
Джику
70
Лала
14
Прсич
20
Уорис
20
Уорис
14
Прсич
28
Томассон
9
Саади
9
Саади
28
Томассон
28
Сиссоко
9
Зохи
9
Зохи
28
Сиссоко
Остались в запасе
Лорьян
Страсбур
1
Маттью Дрейер
ВР
20
Матье Санер
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
19
Антони Каси
ЛЗ
21
Бингуру Камара
ВР
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
20
Матье Санер
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
19
Антони Каси
ЛЗ
21
Бингуру Камара
ВР
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Лорьян - Страсбур
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Мустуар
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