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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лорьян
ПСЖ - Лорьян: обзор матча 16 декабря 2020
ПСЖ
16.12.2020, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 0
Завершен
Лорьян
51'
К. Мбаппе (П)
61'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лорьян
Желтая карточка
Б. Фадига
87'
78'
Замена
С. Марво
️️️️
Т. Монконду
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
И. Гуйе
76'
Замена
М. Верратти
️️️️
М. Баккер
71'
Замена
Б. Фадига
️️️️
Рафинья
71'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
М. Кен
71'
66'
Замена
А. Лорьенте
️️️️
Й. Висса
66'
Замена
А. Грбич
️️️️
Т. Моффи
ГОЛ! 2:0!
М. Кен
Пас отдал
Рафинья
61'
Желтая карточка
М. Кен
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Мбаппе
51'
49'
Красная карточка
Э. Гравийон
46'
Замена
Т. Чалоба
️️️️
Л. Абержель
Желтая карточка
К. Мбаппе
34'
Замена
Т. Пембеле
️️️️
Д. Перейра
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
9
Терем Моффи
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
3
Курзава
5
Баккер
6
Керер
24
Флоренци
5
Гуйе
2
Перейра
21
Эррера
12
Рафинья
9
Кен
10
Мбаппе
3-4-1-1-1
1
Нарди
21
Морель
55
Гравийон
5
Фонтейн
14
Эрго
19
Абержель
6
Монконду
25
Ле Гофф
28
Ле Фе
9
Висса
9
Моффи
5
Гуйе
7
Дракслер
7
Дракслер
5
Гуйе
12
Рафинья
7
Фадига
7
Фадига
12
Рафинья
2
Перейра
12
Пембеле
12
Пембеле
2
Перейра
5
Баккер
6
Верратти
6
Верратти
5
Баккер
9
Кен
11
Ди Мария
11
Ди Мария
9
Кен
9
Моффи
9
Грбич
9
Грбич
9
Моффи
19
Абержель
99
Чалоба
99
Чалоба
19
Абержель
9
Висса
45
Лорьенте
45
Лорьенте
9
Висса
6
Монконду
12
Марво
12
Марво
6
Монконду
Остались в запасе
ПСЖ
Лорьян
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Томас Тухель
25
Стефан Диарра
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Фабьен Лемуан
ЦП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Остались в запасе
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Остались в запасе
25
Стефан Диарра
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Фабьен Лемуан
ЦП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча ПСЖ - Лорьян
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
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