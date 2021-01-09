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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лорьян
Бордо - Лорьян: обзор матча 09 января 2021
Бордо
09.01.2021, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 1
Завершен
Лорьян
13'
Р. Уден
43'
Р. Уден
23'
Т. Моффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Лорьян
Желтая карточка
П. Байссе
89'
Замена
Д. Майя
️️️️
Х. У-Джо
86'
80'
Замена
А. Грбич
️️️️
К. Буагар
Замена
А. Траоре
️️️️
Н. де Превилль
74'
70'
Замена
Й. Висса
️️️️
Ф. Лемуан
Замена
Я. Адли
️️️️
С. Калу
61'
58'
Замена
Л. Абержель
️️️️
Т. Монконду
ГОЛ! 2:1!
Р. Уден
Пас отдал
Ю. Сабали
43'
Желтая карточка
Х. У-Джо
41'
23'
ГОЛ! 1:1!
Т. Моффи
ГОЛ! 1:0!
Р. Уден
Пас отдал
Х. У-Джо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
90
Самуэль Калу
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
23
Пабло
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
29
Ясин Адли
АП
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
12
Сильвен Марво
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
4-1-1-2-2
56
Костиль
23
Бенито
44
Байссе
6
Косиельни
20
Сабали
94
Отавио
19
Башич
10
Уден
90
Калу
16
У-Джо
12
де Превилль
4-1-2-2-1
1
Дрейер
99
Чалоба
21
Морель
55
Гравийон
25
Ле Гофф
6
Монконду
28
Ле Фе
18
Лемуан
45
Лорьенте
17
Буагар
9
Моффи
90
Калу
29
Адли
29
Адли
90
Калу
12
де Превилль
31
Траоре
31
Траоре
12
де Превилль
16
У-Джо
9
Майя
9
Майя
16
У-Джо
18
Лемуан
9
Висса
9
Висса
18
Лемуан
6
Монконду
19
Абержель
19
Абержель
6
Монконду
17
Буагар
9
Грбич
9
Грбич
17
Буагар
Остались в запасе
Бордо
Лорьян
7
Дилан Баква
ЦФ
6
Том Лакуа
ЦП
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
23
Пабло
ЦЗ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
14
Жером Эрго
ПЗ
25
Стефан Диарра
ПВ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
1
Пауль Нарди
ВР
12
Сильвен Марво
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Остались в запасе
7
Дилан Баква
ЦФ
6
Том Лакуа
ЦП
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
23
Пабло
ЦЗ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Остались в запасе
14
Жером Эрго
ПЗ
25
Стефан Диарра
ПВ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
1
Пауль Нарди
ВР
12
Сильвен Марво
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Бордо - Лорьян
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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