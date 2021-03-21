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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Лорьян
Нант - Лорьян: обзор матча 21 марта 2021
Нант
21.03.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 1
Завершен
Лорьян
2'
Р. Коло Муани
87'
А. Лорьенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Лорьян
89'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Т. Моффи
Замена
Д. Аппиа
️️️️
М. Коко
89'
87'
ГОЛ! 1:1!
А. Лорьенте
83'
Замена
А. Грбич
️️️️
Ж. Эрго
83'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Ф. Лемуан
Замена
И. Луза
️️️️
Л. Бляс
76'
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Саймон
76'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Р. Коло Муани
76'
71'
Замена
Ж. Делаплас
️️️️
У. Мендес
24'
Желтая карточка
А. Лорьенте
ГОЛ! 1:0!
Р. Коло Муани
Пас отдал
А. Туре
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
26
Имран Луза
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
12
Сильвен Марво
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
4-2-3-1
40
Лафон
22
Траоре
21
Кастеллетто
5
Жиротто
5
Паллуа
4
Чиривелья
7
Туре
27
Саймон
10
Бляс
97
Коко
9
Муани
3-3-1-2-1
1
Дрейер
99
Чалоба
15
Лапорт
55
Гравийон
17
Мендес
19
Абержель
14
Эрго
18
Лемуан
45
Лорьенте
9
Висса
9
Моффи
97
Коко
8
Аппиа
8
Аппиа
97
Коко
10
Бляс
26
Луза
26
Луза
10
Бляс
27
Саймон
17
Бамба
17
Бамба
27
Саймон
9
Муани
17
Кулибали
17
Кулибали
9
Муани
9
Моффи
6
Монконду
6
Монконду
9
Моффи
17
Мендес
22
Делаплас
22
Делаплас
17
Мендес
18
Лемуан
28
Ле Фе
28
Ле Фе
18
Лемуан
14
Эрго
9
Грбич
9
Грбич
14
Эрго
Остались в запасе
Нант
Лорьян
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
1
Денис Петрич
ВР
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
1
Тедди Бартуше
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
17
Кентен Буагар
АП
12
Сильвен Марво
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Остались в запасе
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
1
Денис Петрич
ВР
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
17
Кентен Буагар
АП
12
Сильвен Марво
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Статистика матча Нант - Лорьян
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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