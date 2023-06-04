Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Виталий Павлов - статистика

Завершил карьеру
25 июня 1988 (38)
#28 | Защитник
185 см
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ингулец
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Верес
1 : 0
04.06.2023
Ингулец
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
0 : 0
25.05.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Заря
2 : 0
20.05.2023
Ингулец
1' - 78'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
08.05.2023
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Ингулец
0 : 0
04.05.2023
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Ингулец
0 : 2
29.04.2023
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Александрия
0 : 0
24.04.2023
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Ингулец
1 : 0
19.04.2023
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Ингулец
0 : 1
14.04.2023
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Ворскла
1 : 0
07.04.2023
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Минай
1 : 2
01.04.2023
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Ингулец
2 : 1
11.03.2023
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ингулец
1 : 0
26.11.2022
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 0
21.11.2022
Львов
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Ингулец
1 : 2
17.11.2022
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Харьков
2 : 1
13.11.2022
Ингулец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Ингулец
1 : 0
08.11.2022
Заря
1' - 88'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
3 : 0
05.11.2022
Ингулец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Днепр-1
2 : 2
19.10.2022
Ингулец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Колос
0 : 0
07.10.2022
Ингулец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Ингулец
0 : 1
01.10.2022
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Ингулец
1 : 2
12.09.2022
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Черноморец
1 : 1
04.09.2022
Ингулец
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+