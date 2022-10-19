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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Ингулец
Днепр-1 - Ингулец: обзор матча 19 октября 2022
Днепр-1
19.10.2022, среда, 13:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Ингулец
45+1'
В. Адамюк
55'
А. Смоляков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Ингулец
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Смоляков
ГОЛ! 1:0!
В. Адамюк
Пас отдал
Я. Амаш
45'
+1
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
33
Валерий Юрчук
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
27
Доминго Бланко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Ингулец
25
Данил Кучер
ВР
26
Владислав Сидоренко
ЦЗ
29
Артем Смоляков
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦФ
44
Тарас Сакив
ЦФ
33
Дмитрий Нагиев
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
23
Александр Кучеренко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
7
Александр Назаренко
ПВ
28
Артем Громов
ЦФ
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
97
Денис Резепов
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
7
Андрей Близниченко
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
8
Владимир Одарюк
ЦФ
4-1-3-1-1
33
Юрчук
25
Амаш
5
Сваток
3
Адамюк
18
Логинов
5
Сарапий
15
Рубчинский
27
Бланко
8
Пихаленок
11
Гуцуляк
9
Довбик
1-3-5
25
Кучер
26
Сидоренко
29
Смоляков
21
Ченбай
21
Клименко
44
Сакив
23
Кучеренко
88
Кухарук
28
Павлов
33
Нагиев
Остались в запасе
Днепр-1
Ингулец
25
Владислав Рыбак
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
7
Александр Назаренко
ПВ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
12
Алексей Паламарчук
ВР
97
Денис Резепов
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
7
Андрей Близниченко
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
8
Владимир Одарюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
25
Владислав Рыбак
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
7
Александр Назаренко
ПВ
28
Артем Громов
ЦФ
Остались в запасе
12
Алексей Паламарчук
ВР
97
Денис Резепов
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
7
Андрей Близниченко
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
8
Владимир Одарюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Днепр-1 - Ингулец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
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