|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|22
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2012
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Арсенал (Киев)
|02.05.2012
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|21.04.2012
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:2
|Металлург (Донецк)
|08.04.2012
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:2
|Александрия (Александрия)
|01.04.2012
|32' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|25.03.2012
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:3
|Таврия (Симферополь)
|16.03.2012
|1' -36'
|Заря (Луганск)
|2:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|11.03.2012
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:3
|Динамо (Киев)
|04.03.2012
|1' -58'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|11.12.2011
|1' -36'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:4
|Шахтер (Донецк)
|03.12.2011
|1' -52'
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|26.11.2011
|1' -52'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|19.11.2011
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|0:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|30'
|05.11.2011
|1' -83'
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|30.10.2011
|1' -29'
|Арсенал (Киев)
|2:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|22.10.2011
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|90'
|16.10.2011
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|01.10.2011
|38' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|78'
|25.09.2011
|1' -64'
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|18.09.2011
|1' -72'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Металлист (Харьков)
|09.09.2011
|46' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|27.08.2011
|67' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:1
|Заря (Луганск)
|21.08.2011
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|12.08.2011
|1' -46'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|07.08.2011
|1' -55'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|36'
|31.07.2011
|1' -27'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|23.07.2011
|1' -46'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:3
|Кривбасс (Кривой Рог)
|15.07.2011
|1' -56'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|09.07.2011
|1' -46'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Волынь (Луцк)