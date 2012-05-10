Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Руслан Костышин - статистика

Завершил карьеру
8 января 1977 (49)
#10 | Полузащитник
182 см | 77 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кривбасс
22
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Кривбасс
0 : 2
10.05.2012
Арсенал
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Карпаты
2 : 0
02.05.2012
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Кривбасс
1 : 2
21.04.2012
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Кривбасс
1 : 2
08.04.2012
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлист
1 : 1
01.04.2012
Кривбасс
32' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Кривбасс
0 : 3
25.03.2012
Таврия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Заря
2 : 0
16.03.2012
Кривбасс
1' - 36'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Кривбасс
0 : 3
11.03.2012
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Ворскла
2 : 1
04.03.2012
Кривбасс
1' - 58'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Кривбасс
0 : 4
11.12.2011
Шахтер
1' - 36'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Черноморец
1 : 2
03.12.2011
Кривбасс
1' - 52'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Кривбасс
2 : 0
26.11.2011
Мариуполь
1' - 52'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Днепр
0 : 2
19.11.2011
Кривбасс
1' - 90'
30'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Волынь
0 : 0
05.11.2011
Кривбасс
1' - 83'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Арсенал
2 : 0
30.10.2011
Кривбасс
1' - 29'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Кривбасс
1 : 1
22.10.2011
Карпаты
1' - 90'
90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Металлург
1 : 0
16.10.2011
Кривбасс
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Александрия
1 : 1
25.09.2011
Кривбасс
1' - 64'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Кривбасс
0 : 1
18.09.2011
Металлист
1' - 72'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Таврия
1 : 2
09.09.2011
Кривбасс
46' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Кривбасс
2 : 1
27.08.2011
Заря
67' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Динамо К
1 : 0
21.08.2011
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 0
12.08.2011
Ворскла
1' - 46'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Шахтер
2 : 0
07.08.2011
Кривбасс
1' - 55'
36'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Кривбасс
1 : 0
31.07.2011
Черноморец
1' - 27'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Мариуполь
1 : 3
23.07.2011
Кривбасс
1' - 46'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Кривбасс
0 : 2
15.07.2011
Днепр
1' - 56'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Кривбасс
1 : 0
09.07.2011
Волынь
1' - 46'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+