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    Руслан Костышин - статистика

    Полузащитник
    Имя Руслан
    Отчество Владимирович
    Фамилия Костышин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 января 1977 (46 лет)
    Рост 182
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 22 1 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2012 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:2 Арсенал (Киев)
    02.05.2012 Был в запасе Карпаты (Львов) 2:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    21.04.2012 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 1:2 Металлург (Донецк)
    08.04.2012 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 1:2 Александрия (Александрия)
    01.04.2012 32' -90' Металлист (Харьков) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    25.03.2012 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:3 Таврия (Симферополь)
    16.03.2012 1' -36' Заря (Луганск) 2:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    11.03.2012 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:3 Динамо (Киев)
    04.03.2012 1' -58' Ворскла (Полтава) 2:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    11.12.2011 1' -36' Кривбасс (Кривой Рог) 0:4 Шахтер (Донецк)
    03.12.2011 1' -52' Черноморец (Одесса) 1:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    26.11.2011 1' -52' Кривбасс (Кривой Рог) 2:0 Мариуполь (Мариуполь)
    19.11.2011 1' -90' Днепр (Днепр) 0:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    30'
    05.11.2011 1' -83' Волынь (Луцк) 0:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    30.10.2011 1' -29' Арсенал (Киев) 2:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    22.10.2011 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:1 Карпаты (Львов)
    90'
    16.10.2011 1' -90' Металлург (Донецк) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    01.10.2011 38' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0
    78'
    25.09.2011 1' -64' Александрия (Александрия) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    18.09.2011 1' -72' Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Металлист (Харьков)
    09.09.2011 46' -90' Таврия (Симферополь) 1:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    27.08.2011 67' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 2:1 Заря (Луганск)
    21.08.2011 Был в запасе Динамо (Киев) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    12.08.2011 1' -46' Кривбасс (Кривой Рог) 0:0 Ворскла (Полтава)
    07.08.2011 1' -55' Шахтер (Донецк) 2:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    36'
    31.07.2011 1' -27' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Черноморец (Одесса)
    23.07.2011 1' -46' Мариуполь (Мариуполь) 1:3 Кривбасс (Кривой Рог)
    15.07.2011 1' -56' Кривбасс (Кривой Рог) 0:2 Днепр (Днепр)
    09.07.2011 1' -46' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Волынь (Луцк)
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