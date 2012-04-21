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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Металлург
Кривбасс - Металлург: обзор матча 21 апреля 2012
Кривбасс
21.04.2012, суббота, 16:30
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Металлург
72'
Д. Матич
53'
В. Димитров (П)
80'
К. Петров (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Металлург
Желтая карточка
Д. Бойко
+4
+3
Желтая карточка
В. Чечер
Замена
Данило
️️️️
В. Димитров
Желтая карточка
Соарес
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
К. Петров
Вторая желтая
С. Балич
Желтая карточка
С. Балич
ГОЛ! 1:1!
Д. Матич
Пас отдал
Д. Канкава
Замена
Д. Траоре
️️️️
В. Иванко
Желтая карточка
К. Петров
Замена
А. Антонов
️️️️
М. Бартулович
Замена
М. Сержиу
️️️️
Г. Казарян
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Димитров
Замена
Р. Валеев
️️️️
У. Лобжанидзе
Желтая карточка
Д. Канкава
Замена
И. Йеслинек
️️️️
М. Бабатунде
20'
Желтая карточка
В. Прийма
Желтая карточка
М. Бартулович
16'
14'
Желтая карточка
А. Воловик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
8
Геворг Казарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
90
Данило
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
4-4-2
71
Бойко
74
Балич
22
Лисицкий
90
Петров
3
Лобжанидзе
28
Матич
5
Федорчук
23
Канкава
79
Бабатунде
21
Бартулович
22
Самодин
4-3-2-1
13
Бандура
4
Воловик
44
Чечер
4
Прийма
9
Шина
8
Казарян
10
Лазич
6
Морозюк
18
Димитров
17
Соарес
19
Иванко
3
Лобжанидзе
88
Валеев
88
Валеев
3
Лобжанидзе
79
Бабатунде
9
Йеслинек
9
Йеслинек
79
Бабатунде
21
Бартулович
69
Антонов
69
Антонов
21
Бартулович
8
Казарян
28
Мариу Сержиу
28
Мариу Сержиу
8
Казарян
18
Димитров
90
Данило
90
Данило
18
Димитров
19
Иванко
15
Траоре
15
Траоре
19
Иванко
Остались в запасе
Кривбасс
Металлург
55
Артем Штанько
ВР
10
Руслан Костышин
АП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
10
Руслан Костышин
АП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Кривбасс - Металлург
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
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