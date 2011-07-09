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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Волынь
Кривбасс - Волынь: обзор матча 09 июля 2011
Кривбасс
09.07.2011, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Волынь
17'
А. Гринченко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Волынь
Желтая карточка
В. Федорчук
+3
Желтая карточка
К. Петров
Желтая карточка
В. Лисицкий
Желтая карточка
А. Гринченко
Желтая карточка
О. Пищур
Замена
Я. Кинаш
️️️️
Е. Пичкур
Желтая карточка
С. Симинин
Замена
А. Кицута
️️️️
А. Иващенко
Замена
И. Йеслинек
️️️️
Р. Валеев
Желтая карточка
Р. Валеев
Замена
М. Бабатунде
️️️️
Р. Костышин
Желтая карточка
М. Бартулович
+2
Желтая карточка
В. Шиков
Замена
С. Изворану
️️️️
Б. Карковский
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Гринченко
17'
16'
Замена
Р. Максимюк
️️️️
Е. Павлов
10'
Желтая карточка
Е. Павлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
21
Младен Бартулович
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
44
Богдан Карковский
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
22
Олександр Пищур
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
29
Ярослав Кинаш
ОП
27
Василий Жук
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
3-4-1-2
71
Бойко
4
Сердюк
22
Лисицкий
90
Петров
5
Федорчук
28
Матич
23
Канкава
88
Валеев
10
Костышин
77
Иващенко
21
Бартулович
3-5-2
42
Недилько
4
Шиков
30
Симинин
29
Гринченко
44
Карковский
11
Шарпар
22
Пищур
7
Герасимюк
77
Пичкур
18
Павлов
10
Бабырь
77
Иващенко
27
Кицута
27
Кицута
77
Иващенко
10
Костышин
79
Бабатунде
79
Бабатунде
10
Костышин
88
Валеев
9
Йеслинек
9
Йеслинек
88
Валеев
18
Павлов
15
Максимюк
15
Максимюк
18
Павлов
77
Пичкур
29
Кинаш
29
Кинаш
77
Пичкур
44
Карковский
24
Изворану
24
Изворану
44
Карковский
Остались в запасе
Кривбасс
Волынь
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
27
Василий Жук
ЦП
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
16
Сергей Литовченко
ВР
5
Рамон Лопес
ПП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Остались в запасе
27
Василий Жук
ЦП
33
Павел Циркуненко
ЦЗ
16
Сергей Литовченко
ВР
5
Рамон Лопес
ПП
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Кривбасс - Волынь
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Металлург
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