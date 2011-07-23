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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Кривбасс
Мариуполь - Кривбасс: обзор матча 23 июля 2011
Мариуполь
23.07.2011, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Кривбасс
31'
К. Петров (АГ)
13'
В. Федорчук
76'
С. Самодин
88'
Р. Валеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Кривбасс
ГОЛ! 1:3!
Р. Валеев
Пас отдал
М. Бартулович
Желтая карточка
Д. Канкава
Замена
Д. Васильев
️️️️
С. Самодин
Замена
А. Касьян
️️️️
А. Полянский
ГОЛ! 1:2!
С. Самодин
Пас отдал
В. Федорчук
Замена
А. Путивцев
️️️️
Д. Невмывака
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
А. Пуканыч
Замена
Р. Валеев
️️️️
В. Лысенко
Замена
М. Бабатунде
️️️️
Р. Костышин
Желтая карточка
Д. Матич
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Петров
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Федорчук
Пас отдал
Д. Канкава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Мариуполь
5
Артем Путивцев
ЛЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Кривбасс
14
Денис Васильев
ЛЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
4-1-4-1
23
Бажан
55
Ковалев
91
Бутко
19
Невмывака
2
Полянский
4
Чайковский
99
Ярошенко
19
Федотов
70
Шевчук
27
Пуканыч
19
Фомин
3-3-1-3
71
Бойко
3
Лобжанидзе
90
Петров
22
Лисицкий
5
Федорчук
23
Канкава
28
Матич
10
Костышин
21
Бартулович
7
Лысенко
22
Самодин
19
Невмывака
5
Путивцев
5
Путивцев
19
Невмывака
27
Пуканыч
30
Окриашвили
30
Окриашвили
27
Пуканыч
2
Полянский
19
Касьян
19
Касьян
2
Полянский
22
Самодин
14
Васильев
14
Васильев
22
Самодин
10
Костышин
79
Бабатунде
79
Бабатунде
10
Костышин
7
Лысенко
88
Валеев
88
Валеев
7
Лысенко
Остались в запасе
Мариуполь
Кривбасс
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Мариуполь - Кривбасс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Родионенко
(Луганск)
Стадион:
Ильичевец
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