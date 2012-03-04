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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Кривбасс
Ворскла - Кривбасс: обзор матча 04 марта 2012
Ворскла
04.03.2012, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Кривбасс
50'
П. Ребенок
80'
А. Янузи (П)
88'
С. Самодин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Кривбасс
Замена
А. Чичиков
️️️️
П. Ребенок
ГОЛ! 2:1!
С. Самодин
Пас отдал
В. Федорчук
Желтая карточка
Д. Лепа
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Янузи
Замена
Е. Будник
️️️️
И. Кривошеенко
Замена
А. Антонов
️️️️
В. Лысенко
Замена
И. Йеслинек
️️️️
Р. Костышин
Замена
Д. Лепа
️️️️
Р. Валеев
Желтая карточка
В. Федорчук
ГОЛ! 1:0!
П. Ребенок
Желтая карточка
А. Даллку
Желтая карточка
С. Самодин
Желтая карточка
М. Бартулович
18'
Желтая карточка
Д. Канкава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
24
Виталий Федорив
ЛЗ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
4-3-1-2
51
Казаков
33
Селин
78
Курилов
17
Чеснаков
4
Даллку
90
Безус
82
Ребенок
32
Красноперов
10
Маркоски
9
Янузи
11
Кривошеенко
2-4-1-3
71
Бойко
3
Лобжанидзе
22
Лисицкий
88
Валеев
28
Матич
23
Канкава
5
Федорчук
10
Костышин
22
Самодин
21
Бартулович
7
Лысенко
82
Ребенок
18
Чичиков
18
Чичиков
82
Ребенок
11
Кривошеенко
11
Будник
11
Будник
11
Кривошеенко
88
Валеев
11
Лепа
11
Лепа
88
Валеев
10
Костышин
9
Йеслинек
9
Йеслинек
10
Костышин
7
Лысенко
69
Антонов
69
Антонов
7
Лысенко
Остались в запасе
Ворскла
Кривбасс
9
Андрей Оберемко
ЦП
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
24
Виталий Федорив
ЛЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
9
Андрей Оберемко
ЦП
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
17
Василий Сачко
ЦФ
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
24
Виталий Федорив
ЛЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Ворскла - Кривбасс
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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