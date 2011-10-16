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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Кривбасс
Металлург - Кривбасс: обзор матча 16 октября 2011
Металлург
16.10.2011, воскресенье, 14:30
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Кривбасс
39'
Р. Фернандеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Кривбасс
Замена
П. Грищенко
️️️️
В. Димитров
+2
Желтая карточка
И. Йеслинек
Замена
Г. Казарян
️️️️
Соарес
Замена
М. Пиццелли
️️️️
Д. Траоре
Желтая карточка
К. Петров
Замена
В. Лысенко
️️️️
В. Сердюк
Желтая карточка
Д. Матич
Замена
И. Йеслинек
️️️️
Ю. Габовда
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Фернандеш
Желтая карточка
Д. Васильев
Желтая карточка
У. Лобжанидзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
19
Юрий Габовда
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
43
Павел Грищенко
ЦП
36
Никита Полюлях
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
23
Джаба Канкава
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
3-4-2-1
13
Бандура
44
Чечер
4
Прийма
28
Мариу Сержиу
10
Фернандеш
19
Мкртчян
84
Голайдо
6
Морозюк
17
Соарес
18
Димитров
15
Траоре
4-3-1-2
71
Бойко
3
Лобжанидзе
14
Васильев
90
Петров
4
Сердюк
88
Валеев
28
Матич
79
Бабатунде
10
Костышин
22
Самодин
19
Габовда
18
Димитров
43
Грищенко
43
Грищенко
18
Димитров
17
Соарес
8
Казарян
8
Казарян
17
Соарес
15
Траоре
9
Пиццелли
9
Пиццелли
15
Траоре
19
Габовда
9
Йеслинек
9
Йеслинек
19
Габовда
4
Сердюк
7
Лысенко
7
Лысенко
4
Сердюк
Остались в запасе
Металлург
Кривбасс
36
Никита Полюлях
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
55
Артем Штанько
ВР
23
Джаба Канкава
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
36
Никита Полюлях
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
23
Джаба Канкава
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Металлург - Кривбасс
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
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