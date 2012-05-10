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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Арсенал
Кривбасс - Арсенал: обзор матча 10 мая 2012
Кривбасс
10.05.2012, четверг, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
80'
А. Богданов
90+3'
А. Ковпак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Арсенал
+3
ГОЛ! 0:2!
А. Ковпак
Пас отдал
А. Кобахидзе
Замена
А. Иващенко
️️️️
Д. Лепа
ГОЛ! 0:1!
А. Богданов
Желтая карточка
К. Петров
Замена
А. Яколиш
️️️️
С. Балич
Замена
В. Лысенко
️️️️
С. Самодин
Замена
И. Мазилу
️️️️
В. Гоменюк
Желтая карточка
В. Гоменюк
Желтая карточка
С. Балич
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
Д. Адийя
Желтая карточка
В. Лисицкий
Замена
А. Богданов
️️️️
А. Куанса
+1
Желтая карточка
А. Максимов
Желтая карточка
Д. Лепа
Желтая карточка
В. Сердюк
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
74
Саша Балич
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
Кривбасс
1
Андрей Федоренко
ВР
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
70
Антонио Яколиш
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
3-2-2-3
55
Штанько
4
Сердюк
90
Петров
22
Лисицкий
74
Балич
3
Лобжанидзе
23
Канкава
28
Матич
9
Йеслинек
11
Лепа
22
Самодин
4-3-3
12
Боровик
13
Миколюнас
20
Одибе
14
Полевой
44
Симоненко
18
Куанса
17
Аржанов
25
Максимов
40
Адийя
39
Ковпак
8
Гоменюк
74
Балич
70
Яколиш
70
Яколиш
74
Балич
22
Самодин
7
Лысенко
7
Лысенко
22
Самодин
11
Лепа
77
Иващенко
77
Иващенко
11
Лепа
18
Куанса
90
Богданов
90
Богданов
18
Куанса
40
Адийя
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
40
Адийя
8
Гоменюк
7
Мазилу
7
Мазилу
8
Гоменюк
Остались в запасе
Кривбасс
Арсенал
1
Андрей Федоренко
ВР
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Юрий Максимов
23
Сергей Погорелый
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
Остались в запасе
1
Андрей Федоренко
ВР
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
Остались в запасе
23
Сергей Погорелый
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Кривбасс - Арсенал
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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