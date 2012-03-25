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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Таврия
Кривбасс - Таврия: обзор матча 25 марта 2012
Кривбасс
25.03.2012, воскресенье, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Таврия
19'
М. Фещук
86'
М. Любичич
88'
М. Калиниченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Таврия
+1
Желтая карточка
А. Аделейе
Замена
Д. Алими
️️️️
М. Калиниченко
ГОЛ! 0:3!
М. Калиниченко
Пас отдал
С. Назаренко
ГОЛ! 0:2!
М. Любичич
Желтая карточка
М. Любичич
Желтая карточка
Р. Валеев
Замена
М. Бабатунде
️️️️
Д. Канкава
Замена
Р. Платон
️️️️
Ф. Ади
Вторая желтая
У. Лобжанидзе
Замена
А. Иващенко
️️️️
И. Йеслинек
Желтая карточка
М. Бартулович
Желтая карточка
Д. Матич
Желтая карточка
У. Лобжанидзе
Замена
Р. Валеев
️️️️
Д. Васильев
Желтая карточка
И. Йеслинек
Желтая карточка
Д. Лепа
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Фещук
Пас отдал
Ф. Ади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
14
Денис Васильев
ЛЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
27
Гомес
ОП
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
9
Фанендо Ади
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
19
Юрий Габовда
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
15
Джамиу Алими
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
3-3-4
71
Бойко
14
Васильев
4
Сердюк
3
Лобжанидзе
28
Матич
23
Канкава
5
Федорчук
11
Лепа
9
Йеслинек
22
Самодин
21
Бартулович
4-1-3-2
13
Кахриман
7
Кубик
8
Аделейе
5
Езерский
40
Путраш
27
Гомес
29
Любичич
9
Назаренко
25
Калиниченко
10
Фещук
9
Ади
23
Канкава
79
Бабатунде
79
Бабатунде
23
Канкава
14
Васильев
88
Валеев
88
Валеев
14
Васильев
9
Йеслинек
77
Иващенко
77
Иващенко
9
Йеслинек
25
Калиниченко
15
Алими
15
Алими
25
Калиниченко
9
Ади
24
Платон
24
Платон
9
Ади
Остались в запасе
Кривбасс
Таврия
19
Юрий Габовда
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
10
Руслан Костышин
АП
Главный тренер
Юрий Максимов
16
Сергей Ситало
ВР
20
Анис Буссаиди
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
Остались в запасе
19
Юрий Габовда
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
10
Руслан Костышин
АП
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
20
Анис Буссаиди
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Кривбасс - Таврия
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
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