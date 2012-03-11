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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Динамо К
Кривбасс - Динамо К: обзор матча 11 марта 2012
Кривбасс
11.03.2012, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Динамо К
4'
А. Ярмоленко
10'
О. Гусев
90+5'
А. Мехмеди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Динамо К
+5
ГОЛ! 0:3!
А. Мехмеди
Пас отдал
А. Ярмоленко
Вторая желтая
В. Сердюк
+2
Замена
А. Алиев
️️️️
Б. Идейе
Замена
К. Корреа
️️️️
Д. Гармаш
Желтая карточка
Д. Лепа
Замена
Д. Лепа
️️️️
У. Лобжанидзе
Желтая карточка
В. Сердюк
Замена
Д. Васильев
️️️️
Д. Матич
Желтая карточка
Р. Валеев
+1
Замена
А. Иващенко
️️️️
А. Антонов
Желтая карточка
Д. Гармаш
13'
Замена
Юссуф
️️️️
Т. Михалик
12'
Травма
Т. Михалик
10'
ГОЛ! 0:2!
О. Гусев
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
А. Мехмеди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
28
Дарьян Матич
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Валерий Федорчук
ЛП
23
Джаба Канкава
ЦП
88
Ринар Валеев
ЦП
21
Младен Бартулович
ПП
69
Алексей Антонов
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Бетао
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Кривбасс
1
Андрей Федоренко
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
10
Руслан Костышин
АП
19
Юрий Габовда
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
0
Артем Милевский
ЦФ
4-4-2
55
Штанько
4
Сердюк
22
Лисицкий
28
Матич
3
Лобжанидзе
5
Федорчук
23
Канкава
88
Валеев
21
Бартулович
9
Йеслинек
69
Антонов
4-4-1-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
17
Михалик
34
Хачериди
3
Бетао
20
Гусев
5
Вукоевич
14
Мехмеди
7
Ярмоленко
19
Гармаш
12
Идейе
28
Матич
14
Васильев
14
Васильев
28
Матич
3
Лобжанидзе
11
Лепа
11
Лепа
3
Лобжанидзе
69
Антонов
77
Иващенко
77
Иващенко
69
Антонов
17
Михалик
24
Юссуф
24
Юссуф
17
Михалик
19
Гармаш
77
Корреа
77
Корреа
19
Гармаш
12
Идейе
88
Алиев
88
Алиев
12
Идейе
Остались в запасе
Кривбасс
Динамо К
19
Юрий Габовда
ЦФ
1
Андрей Федоренко
ВР
10
Руслан Костышин
АП
Главный тренер
Юрий Максимов
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
19
Юрий Габовда
ЦФ
1
Андрей Федоренко
ВР
10
Руслан Костышин
АП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Кривбасс - Динамо К
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Металлург
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