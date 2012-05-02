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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Кривбасс
Карпаты - Кривбасс: обзор матча 02 мая 2012
Карпаты
02.05.2012, среда, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Кривбасс
58'
М. Кополовец
84'
А. Касьян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Кривбасс
Замена
С. Зенев
️️️️
М. Кополовец
Замена
В. Лысенко
️️️️
В. Федорчук
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Касьян
Желтая карточка
В. Сердюк
Желтая карточка
М. Кополовец
Желтая карточка
Д. Канкава
Замена
А. Касьян
️️️️
А. Гладкий
Желтая карточка
П. Ксенз
Замена
А. Антонов
️️️️
С. Самодин
Замена
П. Ксенз
️️️️
Лукас
ГОЛ! 1:0!
М. Кополовец
Пас отдал
Лукас
Желтая карточка
Д. Лепа
Желтая карточка
Д. Матич
Желтая карточка
О. Голодюк
Замена
Д. Лепа
️️️️
Р. Валеев
Желтая карточка
Г. Балажиц
Желтая карточка
Р. Валеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
7
Лукас
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Юрий Дячук-Ставицкий
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
55
Роман Подоляк
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
24
Эрик Перейра
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
10
Руслан Костышин
АП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
3-3-2-2
1
Богатинов
44
Федецкий
4
Милошевич
6
Балажиц
18
Кополовец
19
Ткачук
43
Озаркив
20
Даушвили
32
Голодюк
20
Гладкий
7
Лукас
4-4-2
71
Бойко
3
Лобжанидзе
22
Лисицкий
90
Петров
4
Сердюк
88
Валеев
5
Федорчук
23
Канкава
28
Матич
9
Йеслинек
22
Самодин
7
Лукас
19
Ксенз
19
Ксенз
7
Лукас
18
Кополовец
20
Зенев
20
Зенев
18
Кополовец
20
Гладкий
19
Касьян
19
Касьян
20
Гладкий
5
Федорчук
7
Лысенко
7
Лысенко
5
Федорчук
88
Валеев
11
Лепа
11
Лепа
88
Валеев
22
Самодин
69
Антонов
69
Антонов
22
Самодин
Остались в запасе
Карпаты
Кривбасс
55
Роман Подоляк
ЦЗ
24
Эрик Перейра
ЦП
22
Андрей Тлумак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Юрий Дячук-Ставицкий
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
10
Руслан Костышин
АП
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
55
Роман Подоляк
ЦЗ
24
Эрик Перейра
ЦП
22
Андрей Тлумак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
10
Руслан Костышин
АП
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Дячук-Ставицкий
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Карпаты - Кривбасс
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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