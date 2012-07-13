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    Юрий Дячук-Ставицкий

    Тренер
    Имя Юрий
    Отчество Михайлович
    Фамилия Дячук-Ставицкий
    Гражданство Украина
    Дата рождения 26 января 1947
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Карпаты 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.07.2012 Волынь 1 : 1 Карпаты
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