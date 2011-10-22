Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Карпаты
Кривбасс - Карпаты: обзор матча 22 октября 2011
Кривбасс
22.10.2011, суббота, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Карпаты
38'
С. Самодин
50'
И. Милошевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Карпаты
Желтая карточка
Р. Костышин
+1
Желтая карточка
В. Лисицкий
Желтая карточка
Ю. Габовда
Желтая карточка
И. Милошевич
Замена
В. Лысенко
️️️️
С. Самодин
Замена
М. Кополовец
️️️️
Я. Мартынюк
Вторая желтая
Р. Валеев
Замена
Ю. Габовда
️️️️
М. Бабатунде
Желтая карточка
Я. Мартынюк
Замена
В. Сердюк
️️️️
И. Йеслинек
ГОЛ! 1:1!
И. Милошевич
Пас отдал
Я. Мартынюк
Желтая карточка
Р. Валеев
Замена
С. Кузнецов
️️️️
А. Гурули
ГОЛ! 1:0!
С. Самодин
Желтая карточка
А. Ткачук
Желтая карточка
В. Федорчук
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Александр Гурули
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
3-4-1-2
71
Бойко
90
Петров
22
Лисицкий
3
Лобжанидзе
5
Федорчук
79
Бабатунде
28
Матич
88
Валеев
10
Костышин
22
Самодин
9
Йеслинек
4-2-3-1
22
Тлумак
44
Федецкий
4
Милошевич
6
Балажиц
20
Гомес
19
Ткачук
9
Мартынюк
32
Голодюк
16
Худобяк
9
Гурули
20
Зенев
79
Бабатунде
19
Габовда
19
Габовда
79
Бабатунде
9
Йеслинек
4
Сердюк
4
Сердюк
9
Йеслинек
22
Самодин
7
Лысенко
7
Лысенко
22
Самодин
9
Мартынюк
18
Кополовец
18
Кополовец
9
Мартынюк
9
Гурули
79
Кузнецов
79
Кузнецов
9
Гурули
Остались в запасе
Кривбасс
Карпаты
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
31
Александр Ильющенков
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Ильющенков
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Кривбасс - Карпаты
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Кривбасс
Карпаты
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+