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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Заря
Кривбасс - Заря: обзор матча 27 августа 2011
Кривбасс
27.08.2011, суббота, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Заря
77'
М. Бартулович
81'
С. Самодин
28'
М. Билый
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Заря
Желтая карточка
М. Бабатунде
Желтая карточка
В. Сердюк
Замена
Ф. Маду
️️️️
М. Билый
Замена
Г. Ярмаш
️️️️
В. Милько
Желтая карточка
С. Самодин
ГОЛ! 2:1!
С. Самодин
Пас отдал
Ю. Габовда
ГОЛ! 1:1!
М. Бартулович
Пенальти не реализован!
М. Бартулович
Замена
Р. Костышин
️️️️
Д. Канкава
Замена
М. Илюк
️️️️
С. Силюк
Желтая карточка
Н. Каменюка
Замена
Ю. Габовда
️️️️
Р. Валеев
Замена
С. Самодин
️️️️
В. Лысенко
Желтая карточка
Л. Тесак
ГОЛ! 0:1!
М. Билый
Пас отдал
Л. Тесак
Желтая карточка
Я. Олейник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
6
Никита Каменюка
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Кривбасс
10
Руслан Костышин
АП
19
Юрий Габовда
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
45
Максим Илюк
ЦФ
39
Франк Маду
ЦФ
3-5-2
71
Бойко
4
Сердюк
22
Лисицкий
90
Петров
23
Канкава
28
Матич
79
Бабатунде
5
Федорчук
88
Валеев
21
Бартулович
7
Лысенко
4-4-1-1
99
Шуховцев
8
Тесак
20
Аддо
13
Коротецкий
33
Олейник
6
Каменюка
5
Силюк
14
Милько
33
Билый
10
Хомченовский
13
Липартия
88
Валеев
19
Габовда
19
Габовда
88
Валеев
23
Канкава
10
Костышин
10
Костышин
23
Канкава
7
Лысенко
22
Самодин
22
Самодин
7
Лысенко
5
Силюк
45
Илюк
45
Илюк
5
Силюк
14
Милько
16
Ярмаш
16
Ярмаш
14
Милько
33
Билый
39
Маду
39
Маду
33
Билый
Остались в запасе
Кривбасс
Заря
Главный тренер
Юрий Максимов
13
Юрий Мартыщук
ВР
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
Остались в запасе
13
Юрий Мартыщук
ВР
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Кривбасс - Заря
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Металлург
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