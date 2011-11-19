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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Кривбасс
Днепр - Кривбасс: обзор матча 19 ноября 2011
Днепр
19.11.2011, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Кривбасс
21'
В. Лысенко (П)
30'
И. Йеслинек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Кривбасс
Замена
А. Жданов
️️️️
Ю. Габовда
Замена
Е. Шахов
️️️️
Е. Чеберячко
Замена
В. Гошкодеря
️️️️
В. Лысенко
Замена
Ю. Габовда
️️️️
И. Йеслинек
Желтая карточка
В. Федорчук
Замена
Матеус
️️️️
Д. Кулаков
Замена
Жулиано
️️️️
С. Инкум
Желтая карточка
Р. Валеев
ГОЛ! 0:2!
И. Йеслинек
Пас отдал
Р. Костышин
Желтая карточка
Д. Матич
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Лысенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
4
Антон Кравченко
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
18
Дерек Боатенг
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
25
Александр Жданов
ЦЗ
7
Ярослав Захаревич
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
3-2-1-2-1
27
Лаштувка
4
Кравченко
14
Чеберячко
23
Стринич
5
Мандзюк
15
Кулаков
18
Боатенг
22
Коноплянка
16
Олейник
9
Калинич
2-4-1-3
71
Бойко
90
Петров
4
Сердюк
88
Валеев
5
Федорчук
79
Бабатунде
28
Матич
10
Костышин
7
Лысенко
9
Йеслинек
22
Самодин
14
Чеберячко
28
Шахов
28
Шахов
14
Чеберячко
22
Инкум
20
Жулиано
20
Жулиано
22
Инкум
15
Кулаков
99
Матеус
99
Матеус
15
Кулаков
9
Йеслинек
19
Габовда
19
Габовда
9
Йеслинек
Габовда
25
Жданов
25
Жданов
Габовда
7
Лысенко
99
Гошкодеря
99
Гошкодеря
7
Лысенко
Остались в запасе
Днепр
Кривбасс
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Руслан Ротань
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
7
Ярослав Захаревич
ЦП
55
Артем Штанько
ВР
20
Валерий Куценко
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Руслан Ротань
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Остались в запасе
7
Ярослав Захаревич
ЦП
55
Артем Штанько
ВР
20
Валерий Куценко
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Днепр - Кривбасс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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