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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Кривбасс
Металлист - Кривбасс: обзор матча 01 апреля 2012
Металлист
01.04.2012, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Кривбасс
75'
Марлос
18'
В. Федорчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Кривбасс
Замена
С. Пшеничных
️️️️
Д. Барвинко
ГОЛ! 1:1!
Марлос
Пас отдал
Д. Барвинко
Замена
А. Иващенко
️️️️
С. Самодин
Желтая карточка
К. Вильягра
Желтая карточка
Марлос
Пенальти не реализован!
М. Девич
Замена
М. Бабатунде
️️️️
И. Йеслинек
Желтая карточка
С. Валяев
Замена
М. Девич
️️️️
Д. Кристальдо
Замена
К. Вильягра
️️️️
М. Торсильери
Желтая карточка
Д. Кристальдо
+2
Желтая карточка
В. Федорчук
Желтая карточка
М. Торсильери
Желтая карточка
С. Балич
Замена
Р. Костышин
️️️️
Ю. Габовда
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Федорчук
Пас отдал
И. Йеслинек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
26
Милан Обрадович
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
16
Денис Барвинко
ПЗ
8
Эдмар
ЛП
29
Себастьян Бланко
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
5
Олег Шелаев
АП
10
Марлос
ПВ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
14
Денис Васильев
ЛЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
77
Александр Иващенко
ЦФ
4-3-2-1
29
Горяинов
26
Обрадович
4
Березовчук
6
Торсильери
16
Барвинко
8
Эдмар
78
Валяев
29
Бланко
5
Шелаев
10
Марлос
9
Кристальдо
3-3-4
71
Бойко
74
Балич
90
Петров
4
Сердюк
5
Федорчук
28
Матич
23
Канкава
21
Бартулович
9
Йеслинек
22
Самодин
19
Габовда
16
Барвинко
19
Пшеничных
19
Пшеничных
16
Барвинко
6
Торсильери
3
Вильягра
3
Вильягра
6
Торсильери
9
Кристальдо
32
Девич
32
Девич
9
Кристальдо
9
Йеслинек
79
Бабатунде
79
Бабатунде
9
Йеслинек
19
Габовда
10
Костышин
10
Костышин
19
Габовда
22
Самодин
77
Иващенко
77
Иващенко
22
Самодин
Остались в запасе
Металлист
Кривбасс
81
Владимир Дишленкович
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
70
Антонио Яколиш
ПВ
55
Артем Штанько
ВР
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
14
Денис Васильев
ЛЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Остались в запасе
70
Антонио Яколиш
ПВ
55
Артем Штанько
ВР
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
14
Денис Васильев
ЛЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Металлист - Кривбасс
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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