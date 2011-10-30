Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Кривбасс
Арсенал - Кривбасс: обзор матча 30 октября 2011
Арсенал
30.10.2011, воскресенье, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Кривбасс
28'
М. Одибе
61'
А. Ковпак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Кривбасс
Замена
И. Мазилу
️️️️
А. Ковпак
Замена
Я. Захаревич
️️️️
М. Бартулович
Замена
Ю. Габовда
️️️️
М. Бабатунде
ГОЛ! 2:0!
А. Ковпак
Пас отдал
М. Шацких
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
С. Миколюнас
Желтая карточка
С. Погорелый
Замена
В. Лампи
️️️️
А. Хомин
Желтая карточка
В. Сердюк
Замена
В. Сердюк
️️️️
Р. Костышин
ГОЛ! 1:0!
М. Одибе
Пас отдал
М. Шацких
Желтая карточка
И. Йеслинек
Желтая карточка
А. Хомин
17'
10'
Желтая карточка
М. Бабатунде
Желтая карточка
Д. Матич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
16
Максим Шацких
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
21
Младен Бартулович
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
7
Ярослав Захаревич
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
4-5-1
23
Погорелый
44
Симоненко
20
Одибе
14
Полевой
13
Миколюнас
4
Хомин
5
Флореску
90
Богданов
35
Грицай
16
Шацких
39
Ковпак
3-3-1-3
71
Бойко
3
Лобжанидзе
90
Петров
22
Лисицкий
79
Бабатунде
5
Федорчук
28
Матич
10
Костышин
9
Йеслинек
22
Самодин
21
Бартулович
4
Хомин
11
Лампи
11
Лампи
4
Хомин
13
Миколюнас
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
13
Миколюнас
39
Ковпак
7
Мазилу
7
Мазилу
39
Ковпак
21
Бартулович
7
Захаревич
7
Захаревич
21
Бартулович
79
Бабатунде
19
Габовда
19
Габовда
79
Бабатунде
10
Костышин
4
Сердюк
4
Сердюк
10
Костышин
Остались в запасе
Арсенал
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
25
Александр Максимов
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
25
Александр Максимов
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Арсенал - Кривбасс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
имени Банникова
Новости команд
Все
Арсенал
Кривбасс
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
2021.07.11 20:05
1
КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах
2021.05.06 18:49
5
Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре
2019.12.10 10:44
6
Экс-тренер «Спартака» Грозный покинул киевский «Арсенал»
2019.01.09 15:32
3
Фанаты «Карпат» на матче чемпионата Украины сожгли российский флаг
2018.12.03 22:47
25
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+