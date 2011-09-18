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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Металлист
Кривбасс - Металлист: обзор матча 18 сентября 2011
Кривбасс
18.09.2011, воскресенье, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Металлист
68'
Д. Кристальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Металлист
Замена
А. Березовчук
️️️️
Х. Соса
Желтая карточка
М. Старцев
Замена
С. Ткачев
️️️️
Д. Кристальдо
Замена
В. Гошкодеря
️️️️
Р. Костышин
Замена
И. Йеслинек
️️️️
М. Бабатунде
ГОЛ! 0:1!
Д. Кристальдо
Пас отдал
А. Романчук
Вторая желтая
Х. Мануэль Торрес
Вторая желтая
Р. Валеев
Желтая карточка
Р. Валеев
Желтая карточка
М. Бабатунде
18'
14'
Желтая карточка
Эдмар
14'
Желтая карточка
Х. Мануэль Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
21
Младен Бартулович
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
11
Тайсон
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
3-4-1-2
71
Бойко
4
Сердюк
90
Петров
22
Лисицкий
23
Канкава
5
Федорчук
79
Бабатунде
88
Валеев
10
Костышин
22
Самодин
21
Бартулович
3-1-3-1-2
1
Старцев
18
Гуйе
6
Торсильери
84
Романчук
5
Шелаев
7
Соса
19
Торрес
8
Эдмар
10
Хавьер
9
Кристальдо
11
Тайсон
10
Костышин
99
Гошкодеря
99
Гошкодеря
10
Костышин
79
Бабатунде
9
Йеслинек
9
Йеслинек
79
Бабатунде
7
Соса
4
Березовчук
4
Березовчук
7
Соса
9
Кристальдо
11
Ткачев
11
Ткачев
9
Кристальдо
Остались в запасе
Кривбасс
Металлист
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
20
Валерий Куценко
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
29
Александр Горяинов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
20
Валерий Куценко
ЦП
Остались в запасе
29
Александр Горяинов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Кривбасс - Металлист
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Металлург
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