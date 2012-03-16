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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Кривбасс
Заря - Кривбасс: обзор матча 16 марта 2012
Заря
16.03.2012, пятница, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Кривбасс
34'
Л. Идахор
86'
Н. Каменюка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Кривбасс
+1
Желтая карточка
В. Лисицкий
ГОЛ! 2:0!
Н. Каменюка
Пас отдал
И. Галюза
Замена
Ю. Габовда
️️️️
А. Иващенко
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
Л. Идахор
Замена
М. Белый
️️️️
С. Ференчак
Желтая карточка
С. Ференчак
Замена
И. Родич
️️️️
Д. Липартия
Желтая карточка
Н. Игнатьевич
Желтая карточка
У. Лобжанидзе
Замена
А. Яколиш
️️️️
А. Антонов
Желтая карточка
И. Йеслинек
Замена
А. Иващенко
️️️️
Р. Костышин
ГОЛ! 1:0!
Л. Идахор
Желтая карточка
Д. Липартия
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
14
Вадим Милько
ЦП
55
Иван Родич
АП
Кривбасс
1
Андрей Федоренко
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
74
Саша Балич
ЛЗ
70
Антонио Яколиш
ПВ
19
Юрий Габовда
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
4-4-2
30
Козаченко
12
Игнатьевич
44
Шунич
15
Вернидуб
16
Ярмаш
18
Ференчак
35
Грицай
6
Каменюка
2
Галюза
11
Идахор
13
Липартия
2-4-1-3
71
Бойко
3
Лобжанидзе
22
Лисицкий
88
Валеев
28
Матич
23
Канкава
5
Федорчук
10
Костышин
21
Бартулович
69
Антонов
9
Йеслинек
11
Идахор
10
Хомченовский
10
Хомченовский
11
Идахор
18
Ференчак
29
Белый
29
Белый
18
Ференчак
13
Липартия
55
Родич
55
Родич
13
Липартия
Иващенко
19
Габовда
19
Габовда
Иващенко
69
Антонов
70
Яколиш
70
Яколиш
69
Антонов
10
Костышин
77
Иващенко
77
Иващенко
10
Костышин
Остались в запасе
Заря
Кривбасс
12
Виталий Постранский
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Андрей Федоренко
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
74
Саша Балич
ЛЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
Остались в запасе
1
Андрей Федоренко
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
74
Саша Балич
ЛЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Заря - Кривбасс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
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