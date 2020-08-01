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Алессандро Семприни
Статистика
Алессандро Семприни - статистика
Завершил карьеру
24 февраля 1998 (28), Брешиа
#29 | Защитник
182 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брешиа
7
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Брешиа
1 : 1
01.08.2020
Сампдория
58' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
2 : 0
29.07.2020
Брешиа
77' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Брешиа
1 : 2
25.07.2020
Парма
1' - 88'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
3 : 1
22.07.2020
Брешиа
51' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
2 : 1
19.07.2020
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
6 : 2
14.07.2020
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Брешиа
0 : 3
11.07.2020
Рома
87' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3 : 1
08.07.2020
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Брешиа
2 : 0
05.07.2020
Верона
68' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
6 : 0
01.07.2020
Брешиа
1' - 90'
62'
Италия. Серия А, 28 тур
Брешиа
2 : 2
27.06.2020
Дженоа
1' - 67'
13'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1 : 1
22.06.2020
Брешиа
1' - 84'
75'
Италия. Серия А, 25 тур
Брешиа
1 : 2
21.02.2020
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
2 : 0
16.02.2020
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Брешиа
2 : 2
19.01.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
5 : 1
12.01.2020
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1 : 2
05.01.2020
Лацио
81' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Брешиа
1 : 2
29.10.2019
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
3 : 1
26.10.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Брешиа
0 : 0
21.10.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0 : 1
21.09.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Брешиа
3 : 4
15.09.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кальяри
0 : 1
25.08.2019
Брешиа
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