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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Наполи
Брешиа - Наполи: обзор матча 21 февраля 2020
Брешиа
21.02.2020, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
26'
Д. Чансельор
50'
Л. Инсинье (П)
54'
Ф. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Наполи
90'
Желтая карточка
А. Милик
Желтая карточка
Д. Дессена
77'
74'
Желтая карточка
Э. Эльмас
Желтая карточка
Б. Мартелла
74'
67'
Желтая карточка
Д. Мертенс
54'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Руис
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
50'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Инсинье
Желтая карточка
А. Матею
49'
ГОЛ! 1:0!
Д. Чансельор
Пас отдал
С. Тонали
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
66
Йессе Йоронен
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Брешиа
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
14
Симон Скрабб
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-1-4-1
66
Йоронен
37
Матею
4
Чансельор
25
Бизоли
20
Сабелли
16
Тонали
17
Жмрхаль
8
Бьярнасон
27
Дессена
87
Мартелла
45
Балотелли
4-3-2-1
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
52
Максимович
44
Манолас
6
Мариу Руй
99
Эльмас
6
Демме
8
Руис
21
Политано
10
Инсинье
10
Мертенс
Остались в запасе
Брешиа
Наполи
23
Маттиа Вивиани
ЦП
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
14
Симон Скрабб
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
23
Маттиа Вивиани
ЦП
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
14
Симон Скрабб
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Брешиа - Наполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Марио Ригамонти
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