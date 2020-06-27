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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Дженоа
Брешиа - Дженоа: обзор матча 27 июня 2020
Брешиа
27.06.2020, суббота, 18:15
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 2
Завершен
Дженоа
10'
А. Доннарумма
13'
А. Семприни
38'
Я. Фальке (П)
70'
А. Пинамонти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Дженоа
Желтая карточка
С. Сабелли
86'
Замена
А. Гецци
️️️️
С. Тонали
83'
Замена
Ромуло
️️️️
Б. Бьярнасон
83'
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
75'
Замена
Ф. Айе
️️️️
Я. Жмрхаль
73'
71'
Желтая карточка
Д. Бираски
70'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Пинамонти
Желтая карточка
Д. Дессена
69'
Замена
С. Скрабб
️️️️
Э. Торрегросса
67'
Замена
Б. Мартелла
️️️️
А. Семприни
67'
66'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
В. Бехрами
59'
Замена
П. Гильоне
️️️️
А. Баррека
59'
Замена
А. Санабрия
️️️️
М. Дестро
58'
Желтая карточка
К. Сапата
53'
Замена
Л. Шоне
️️️️
А. Сумаоро
53'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Я. Фальке
Желтая карточка
А. Матею
45'
38'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Фальке
ГОЛ! 2:0!
А. Семприни
Пас отдал
Б. Бьярнасон
13'
ГОЛ! 1:0!
А. Доннарумма
Пас отдал
С. Сабелли
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
66
Йессе Йоронен
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Брешиа
16
Андреа Гецци
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
49
Ромуло
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
14
Симон Скрабб
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
Дженоа
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
4-1-3-2
66
Йоронен
66
Папетти
37
Матею
29
Семприни
20
Сабелли
16
Тонали
8
Бьярнасон
27
Дессена
17
Жмрхаль
92
Торрегросса
99
Доннарумма
3-2-2-1-2
1
Перин
5
Сумаоро
25
Сапата
4
Бираски
21
Ромеро
3
Баррека
85
Бехрами
27
Стураро
44
Фальке
21
Дестро
9
Пинамонти
16
Тонали
16
Гецци
16
Гецци
16
Тонали
29
Семприни
87
Мартелла
87
Мартелла
29
Семприни
8
Бьярнасон
49
Ромуло
49
Ромуло
8
Бьярнасон
92
Торрегросса
14
Скрабб
14
Скрабб
92
Торрегросса
17
Жмрхаль
97
Айе
97
Айе
17
Жмрхаль
3
Баррека
18
Гильоне
18
Гильоне
3
Баррека
5
Сумаоро
20
Шоне
20
Шоне
5
Сумаоро
85
Бехрами
21
Лерагер
21
Лерагер
85
Бехрами
21
Дестро
19
Санабрия
19
Санабрия
21
Дестро
44
Фальке
21
Пандев
21
Пандев
44
Фальке
Остались в запасе
Брешиа
Дженоа
23
Маттиа Вивиани
ЦП
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
24
Филип Ягелло
ЦП
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
23
Маттиа Вивиани
ЦП
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
Остались в запасе
24
Филип Ягелло
ЦП
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Брешиа - Дженоа
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Марио Ригамонти
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