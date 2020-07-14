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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Брешиа
Аталанта - Брешиа: обзор матча 14 июля 2020
Аталанта
14.07.2020, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 33 тур
6 : 2
Завершен
Брешиа
2'
М. Пашалич
25'
М. де Рон
28'
Р. Малиновский
30'
Д. Сапата
55'
М. Пашалич
58'
М. Пашалич
8'
Э. Торрегросса
83'
Н. Спалек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Брешиа
83'
ГОЛ! 6:2!
Н. Спалек
Пас отдал
С. Тонали
Замена
Ф. Росси
️️️️
М. Спортиелло
80'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Р. Малиновский
74'
Замена
Л. Чиборра
️️️️
Б. Джимсити
74'
Замена
Р. Белланова
️️️️
Т. Кастань
73'
67'
Замена
Ф. Айе
️️️️
А. Доннарумма
61'
Замена
Э. Ндой
️️️️
Э. Торрегросса
ГОЛ! 6:1!
М. Пашалич
Пас отдал
Э. Колли
58'
57'
Замена
С. Тонали
️️️️
М. Вивиани
ГОЛ! 5:1!
М. Пашалич
Пас отдал
Р. Малиновский
55'
Замена
Э. Колли
️️️️
Д. Сапата
46'
ГОЛ! 4:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Р. Госенс
30'
ГОЛ! 3:1!
Р. Малиновский
Пас отдал
Т. Кастань
28'
ГОЛ! 2:1!
М. де Рон
Пас отдал
Р. Госенс
25'
8'
ГОЛ! 1:1!
Э. Торрегросса
ГОЛ! 1:0!
М. Пашалич
Пас отдал
Р. Малиновский
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
21
Якопо Да Рива
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Брешиа
16
Андреа Гецци
ВР
33
Диего Аббрандини
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
66
Андреа Папетти
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
14
Симон Скрабб
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
3-3-2-1-1
57
Спортиелло
23
Кальдара
6
Джимсити
21
Кастань
8
Госенс
15
де Рон
44
Шутало
61
Тамез
17
Малиновский
8
Пашалич
91
Сапата
3-5-2
22
Андреначчи
4
Чансельор
37
Матею
29
Семприни
23
Вивиани
27
Дессена
8
Бьярнасон
97
Спалек
24
Мангравити
92
Торрегросса
99
Доннарумма
17
Малиновский
91
Пикколи
91
Пикколи
17
Малиновский
21
Кастань
16
Белланова
16
Белланова
21
Кастань
6
Джимсити
25
Чиборра
25
Чиборра
6
Джимсити
57
Спортиелло
31
Росси
31
Росси
57
Спортиелло
91
Сапата
19
Колли
19
Колли
91
Сапата
23
Вивиани
16
Тонали
16
Тонали
23
Вивиани
92
Торрегросса
8
Ндой
8
Ндой
92
Торрегросса
99
Доннарумма
97
Айе
97
Айе
99
Доннарумма
Остались в запасе
Аталанта
Брешиа
21
Якопо Да Рива
ЦП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Андреа Гецци
ВР
33
Диего Аббрандини
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
66
Андреа Папетти
ЦЗ
14
Симон Скрабб
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
21
Якопо Да Рива
ЦП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Остались в запасе
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Андреа Гецци
ВР
33
Диего Аббрандини
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
66
Андреа Папетти
ЦЗ
14
Симон Скрабб
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Аталанта - Брешиа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Манганьелло
(Пинероло)
Стадион:
Атлети Адзурри
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