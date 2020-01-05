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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Лацио
Брешиа - Лацио: обзор матча 05 января 2020
Брешиа
05.01.2020, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
18'
М. Балотелли
42'
Ч. Иммобиле (П)
90+1'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Лацио
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Д. Чансельор
86'
Замена
А. Семприни
️️️️
С. Тонали
81'
77'
Замена
А. Андерсон
️️️️
С. Лулич
72'
Желтая карточка
Д. Катальди
65'
Желтая карточка
Джони
59'
Замена
Джони
️️️️
Ш. Раду
59'
Замена
Д. Катальди
️️️️
М. Пароло
Желтая карточка
Д. Бизоли
57'
57'
Желтая карточка
М. Пароло
56'
Желтая карточка
Ш. Раду
Желтая карточка
М. Балотелли
47'
Замена
М. Вивиани
️️️️
Н. Спалек
46'
Желтая карточка
С. Тонали
43'
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Иммобиле
Замена
М. Мангравити
️️️️
Э. Торрегросса
42'
Красная карточка
А. Кистана
40'
Желтая карточка
А. Кистана
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
С. Сабелли
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
66
Йессе Йоронен
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
51
Андреа Кистана
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
49
Ромуло
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Брешиа
22
Энрико Альфонсо
ВР
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
24
Джони
ЛВ
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3-3-2-2
66
Йоронен
4
Чансельор
51
Кистана
25
Бизоли
37
Матею
16
Тонали
20
Сабелли
49
Ромуло
97
Спалек
45
Балотелли
92
Торрегросса
4-3-3
1
Стракоша
29
Лаццари
15
Ачерби
26
Раду
5
Фелипе
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
19
Лулич
10
Кайседо
32
Корреа
9
Иммобиле
97
Спалек
23
Вивиани
23
Вивиани
97
Спалек
16
Тонали
29
Семприни
29
Семприни
16
Тонали
92
Торрегросса
24
Мангравити
24
Мангравити
92
Торрегросса
19
Лулич
28
Андерсон
28
Андерсон
19
Лулич
26
Раду
24
Джони
24
Джони
26
Раду
16
Пароло
32
Катальди
32
Катальди
16
Пароло
Остались в запасе
Брешиа
Лацио
22
Энрико Альфонсо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
23
Леонардо Морозини
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
23
Валон Бериша
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
22
Энрико Альфонсо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
23
Леонардо Морозини
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
23
Валон Бериша
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Брешиа - Лацио
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Марио Ригамонти
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